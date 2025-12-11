¿Honesto, con experiencia o buen equipo?: este el perfil del candidato ideal para el 2026, según encuesta nacional

La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética, realizada en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela que la honestidad es el atributo más valorado por los peruanos en un candidato presidencial para las elecciones de 2026.

Realizada por Ipsos con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la encuesta destaca que el 68% de los encuestados prioriza que el aspirante sea "honesto, íntegro", por encima de otras características como tener experiencia política (28%) o contar con un buen equipo (28%).

El estudio, enfocado en elecciones, partidos y poder ciudadano, también aborda la percepción sobre el financiamiento de campañas y las acciones que los partidos deberían emprender contra la corrupción, subrayando demandas ciudadanas de transparencia y castigo a irregularidades.



Entre las cualidades más valoradas, tras la honestidad, la experiencia política y tener un buen equipo, aparecen ser eficiente (26%), tener propuestas/plan de gobierno (23%), entender los problemas de los peruanos (21%), y ser un candidato nuevo (21%).

Además, tener liderazgo (20%), ser autoritario, tener mano dura (20%), ser concertador, dialogante (8%), ser un profesional destacado (7%), con trayectoria en el sector público (5%) y ser joven (5%).



Transparencia en el financiamiento de campañas



Para 7 de cada 10 peruanos consideran que los partidos o candidatos no informan de manera clara o incluso ocultan la información de quién financia sus campañas. Este hecho contrasta directamente con el ideal principal del perfil que los peruanos valoran: ser honesto o íntegro, resalta el informe.

Solo el 6% de los encuestados respondió que los partidos y candidatos "informan de manera clara y completa" quién financia sus campañas; mientras que el 23% indicó que si informan, pero de "manera confusa o incompleta". Un mayoritario 69% afirmó que "no informan u ocultan la información".

Acciones exigidas a los partidos políticos



La principal exigencia ciudadana hacia los partidos es que expulsen a sus miembros corruptos, una demanda de castigo a la corrupción que supera la fiscalización o la transparencia.



Un 67% consideró prioritario que los partidos expulsen de su organización a quienes cometan actos de corrupción y un 42% dijo que deberían fiscalizar "desde el partido a los miembros que están en el Congreso". Ser transparentes en el manejo de sus fondos (39%), Realizar campañas y/o talleres contra la corrupción (20%) y aplicar filtros de integridad para la elección de candidatos (19%), son las siguientes opciones señaladas por los encuestados.

Barómetro de la corrupción

En el contexto de los principales problemas del país, la delincuencia se mantiene en el primer lugar con 68%, mientras que la corrupción ocupa el segundo con 67%. Hace 10 años, en 2015, un 46%, lo consideraba el principal problema, lo que refleja un incremento de más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años.

Un 88% cree que la delincuencia ha aumentado en el Perú en los últimos 5 años, con un 10% que considera que sigue igual y un 1% que cree que ha disminuido.

De cara al futuro, un 51% cree que en los próximos 5 años la corrupción aumentara en el Perú, mientras que un 31% cree que seguirá igual, 9% cree que seguirá igual y otro 9% no precisa.

Ficha técnica:

Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de Proética. Universo: Hombres y mujeres residentes en las zonas urbanas del Perú. Muestra: 1 300 encuestas a personas de 18 años a más de la población urbano nacional del Perú. Fecha: Del 23 al 31 de octubre de 2025. Metodología: Cuantitativa. Encuestas en hogares. Margen de error 2.7%.

