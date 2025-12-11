Últimas Noticias
JNE: partidos y alianzas ya pueden inscribir a sus candidatos de manera digital para las elecciones 2026

JNE: partidos y alianzas ya pueden inscribir a sus candidatos de manera digital para las elecciones 2026
JNE: partidos y alianzas ya pueden inscribir a sus candidatos de manera digital para las elecciones 2026 | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Cynthia Bustamante, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pidió a las organizaciones políticas avanzar cuanto antes con la inscripción de sus candidatos y evitar dejar el trámite para el último día, ya que el plazo máximo para registrar listas vence el 23 de diciembre.

Las 39 organizaciones políticas —37 partidos y 2 alianzas— habilitadas para competir en las Elecciones Generales 2026 ya pueden inscribir de forma digital a sus candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la plataforma Declara +.

En diálogo con El Poder en tus Manos, Cynthia Bustamante, vocera del organismo electoral, indicó que el sistema está habilitado desde el 10 de noviembre y que esta información fue comunicada a las organizaciones políticas para evitar contratiempos en el registro de sus postulaciones y el llenado de las declaraciones juradas de hojas de vida, cuyo plazo vence el martes 23 de diciembre.

De cara a los comicios del próximo año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima la participación de alrededor de diez mil candidatos. Sin embargo, hasta el viernes 5 de diciembre solo se habían completado 817 declaraciones juradas de hoja de vida en la plataforma, correspondientes a 19 de las 39 organizaciones políticas habilitadas para competir en las elecciones de abril de 2026.

"El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) espera la inscripción de aproximadamente diez mil candidatos. Sin embargo, hasta el viernes 5 de diciembre se completaron solo 817 declaraciones juradas de hojas de vida. Estas corresponden a 19 organizaciones políticas. En ese sentido, exhortamos y pedimos a las organizaciones políticas que hagan el llenado de estas declaraciones juradas de hojas de vida con la debida anticipación, a fin de que puedan optimizar sus tiempos para la presentación de sus candidatos", indicó Bustamante.

¿Qué se necesita para inscribir a un candidato de forma digital?

La plataforma Declara + del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está destinada exclusivamente a las organizaciones políticas y sus personeros legales, quienes deben ingresar información detallada de cada candidato, incluyendo datos personales, trayectoria académica y laboral, historial político, declaración de bienes, rentas y posibles sentencias. Además, se puede agregar información adicional para aclarar situaciones particulares de los candidatos.

"Esta es información que puede ser abundante y que históricamente ha demandado mucho tiempo a las organizaciones políticas. Si bien sabemos que las organizaciones políticas están con el proceso de elecciones primarias [cuyos resultados deben ser proclamados hasta el 15 de diciembre], ellos pueden ir llenando estas declaraciones de estos candidatos de primarias por el momento y después eliminar", explicó Cynthia Bustamante, del JNE.

Bustamante exhortó a las organizaciones políticas en competencia a avanzar con el registro de las declaraciones juradas de hoja de vida de sus candidatos, advirtiendo que iniciar este proceso recién alrededor del 15 de diciembre podría dejarles un margen de tiempo muy reducido.

"Imagínate, ocho días para ingresar información de 200 candidatos, les va a ser apabullante. Entonces, ellos pueden evitarse el dolor de cabeza o la preocupación de si llene bien o no la declaración jurada de hoja de vida, llenándolo desde ahora", añadió.

Plataforma Declara + del Jurado Nacional de Elecciones.
Plataforma Declara + del Jurado Nacional de Elecciones. | Fuente: JNE

Inscripciones al plazo límite en la plataforma digitial

La vocera  del JNE precisó que el sistema digital Declara + permitirá concluir el trámite del registro de candidaturas hasta el mediodía del 24 de diciembre, siempre que el personero legal de la organización política se encuentre conectado en la plataforma antes del cierre del plazo establecido.

"El plazo máximo conforme a ley es el 23 de diciembre. Yo, organización política, puedo presentar a través del sistema hasta las 23:59 horas de manera virtual. Pero, ¿qué pasa si estoy en medio de ese proceso y ya me dio más de las doce? Mientras que la organización política esté activa, tiene un promedio de hasta las 12 del mediodía [del 24 de diciembre] para terminar todo el procedimiento y presentarlo de manera virtual", indicó. 

Bustamante también precisó que la documentación puede ser ingresada de manera presencial hasta el cierre legal del 23 de diciembre, en los jurados electorales especiales competentes.

"Si por A o B, la organización política quiere presentarlo de manera presencial, porque también es una opción, solo es hasta el 23 de diciembre. Cierro la puerta el 23, todos los que pasaron, que estaban en cola, entran. [...] Es como la cola de un banco: el banco cierra a las seis de la tarde y atiende a todos los que ya están en la fila, pero la puerta quedó cerrada. Lo mismo ocurre en el Jurado Electoral Especial: se cierra la puerta, se entiende que todos los que ingresaron fueron presentados en la fecha, y continuará luego la calificación que corresponda", explicó.

Cynthia Bustamante, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Cynthia Bustamante, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). | Fuente: RPP
En las elecciones generales 2026, la política peruana suma la presencia de figuras del espectáculo, entretenimiento, el deporte y la comunicación, quienes buscan llegar al Congreso e incluso competir por la presidencia. Conozca todos los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
