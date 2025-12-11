JNE: partidos y alianzas ya pueden inscribir a sus candidatos de manera digital para las elecciones 2026

Las 39 organizaciones políticas —37 partidos y 2 alianzas— habilitadas para competir en las Elecciones Generales 2026 ya pueden inscribir de forma digital a sus candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la plataforma Declara +.

En diálogo con El Poder en tus Manos, Cynthia Bustamante, vocera del organismo electoral, indicó que el sistema está habilitado desde el 10 de noviembre y que esta información fue comunicada a las organizaciones políticas para evitar contratiempos en el registro de sus postulaciones y el llenado de las declaraciones juradas de hojas de vida, cuyo plazo vence el martes 23 de diciembre.

De cara a los comicios del próximo año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima la participación de alrededor de diez mil candidatos. Sin embargo, hasta el viernes 5 de diciembre solo se habían completado 817 declaraciones juradas de hoja de vida en la plataforma, correspondientes a 19 de las 39 organizaciones políticas habilitadas para competir en las elecciones de abril de 2026.

"El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) espera la inscripción de aproximadamente diez mil candidatos. Sin embargo, hasta el viernes 5 de diciembre se completaron solo 817 declaraciones juradas de hojas de vida. Estas corresponden a 19 organizaciones políticas. En ese sentido, exhortamos y pedimos a las organizaciones políticas que hagan el llenado de estas declaraciones juradas de hojas de vida con la debida anticipación, a fin de que puedan optimizar sus tiempos para la presentación de sus candidatos", indicó Bustamante.

¿Qué se necesita para inscribir a un candidato de forma digital?

La plataforma Declara + del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está destinada exclusivamente a las organizaciones políticas y sus personeros legales, quienes deben ingresar información detallada de cada candidato, incluyendo datos personales, trayectoria académica y laboral, historial político, declaración de bienes, rentas y posibles sentencias. Además, se puede agregar información adicional para aclarar situaciones particulares de los candidatos.

"Esta es información que puede ser abundante y que históricamente ha demandado mucho tiempo a las organizaciones políticas. Si bien sabemos que las organizaciones políticas están con el proceso de elecciones primarias [cuyos resultados deben ser proclamados hasta el 15 de diciembre], ellos pueden ir llenando estas declaraciones de estos candidatos de primarias por el momento y después eliminar", explicó Cynthia Bustamante, del JNE.

Bustamante exhortó a las organizaciones políticas en competencia a avanzar con el registro de las declaraciones juradas de hoja de vida de sus candidatos, advirtiendo que iniciar este proceso recién alrededor del 15 de diciembre podría dejarles un margen de tiempo muy reducido.

"Imagínate, ocho días para ingresar información de 200 candidatos, les va a ser apabullante. Entonces, ellos pueden evitarse el dolor de cabeza o la preocupación de si llene bien o no la declaración jurada de hoja de vida, llenándolo desde ahora", añadió.