Periodista Jesús Miguel Calderón ganó el premio Manuel Delgado Parker 2025

El Premio Manuel Delgado Parker se otorga al periodista de RPP que en su vida laboral y personal cumple con los principios y el propósito de la empresa: promover el progreso de los peruanos.

El periodista Jesús Miguel Calderón, conductor de La Rotativa del Aire-Edición Noche, ADN Regiones y La Rotativa del Campo, fue reconocido con el Premio Manuel Delgado Parker 2025 por su gran trayectoria y aportes para este medio de comunicación.

"Quiero agradecer esta oportunidad. Muchísimas gracias por todo, sinceramente. Estoy muy emocionado. Ahora soy conductor de noticiero, me han dado la oportunidad para seguir en este campo que me apasiona mucho", señaló.

"RPP es tratar de obtener la información lo más objetivamente posible y, como siempre, la verdad; de ahí nace este nombre que tenemos y que nos hace orgulloso a todos: confianza y credibilidad por todos los medios", sentenció.

Sobre el Premio Manuel Delgado Parker

El Premio Manuel Delgado Parker es el mayor reconocimiento que se otorga a un periodista de RPP que en su vida laboral y personal contribuye a promover el progreso de los peruanos.

Este importante premio ha sido otorgado desde el año 2019.

El primero de ellos fue entregado a Abelardo Domínguez, productor general de RPP. En el año 2020, el turno fue para el conductor y reportero Carlos Villarreal; en el 2021, para la entonces editora general de radio y hoy directora periodística Susana Vera Gil; en el 2022, para el operador de audio Ricardo Porras Montes, conocido como 'Chiki'; en el 2023, para la productora Betty Elías Corani; y, recientemente, este 2024, para el editor de Actualidad Joe Olivas.