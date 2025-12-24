Cancillería se pronuncia tras decisión de Ecuador de mantener un solo paso fronterizo autorizado

La Cancillería anunció que el tránsito en el puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas se mantiene sin cambios, luego que Ecuador informara al Gobierno peruano su decisión de mantener el Centro de Atención Binacional Fronterizo de Huaquillas como único paso fronterizo autorizado entre ambas naciones.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ha entablado contacto con su homólogo ecuatoriano para “adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación y reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular”.

El comunicado de la Cancillería peruana llega luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informara a través de sus redes sociales que el país mantendrá habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a "razones de seguridad nacional".

Ecuador anunció en su comunicado que esta medida regirá a partir de este miércoles, 24 de diciembre, y no precisó hasta cuándo estará vigente.

El Centro Nacional de Atención Fronteriza de Rumichaca, que conecta la provincia de Carchi con el departamento de Nariño es el único paso fronterizo autorizado por Ecuador para transitar hacia Colombia.

En el caso de Perú, es el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Huaquillas, que conecta la provincia ecuatoriana de El Oro con el departamento de Tumbes.

Reunión José Jerí y Daniel Novoa

El pasado 12 de diciembre, el presidente Jose Jerí viajó a Quito para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. En dicho encuentro, ambos mandatarios acordaron reforzar sus fronteras con apoyo tecnológico, con el objetivo de frenar la criminalidad.

"Hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología para poder resguardar nuestras fronteras, sin que ello quite la presencia de las fuerzas del orden, que tienen que hacer un trabajo complementario", dijo Jerí en Quito, luego del decimosexto Gabinete Binacional.

El mandatario destacó la necesidad de reforzar las acciones binacionales frente a la minería ilegal, así como el combate al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Noboa, por su parte, reiteró que la seguridad es un problema regional que debe "abordarse de manera conjunta entre los países vecinos.

"Hemos hablado sobre la cooperación en la frontera, también sobre los retos que hay con la minería ilegal y el narcotráfico, pero más que nada hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar, un diálogo que va a continuar, un diálogo que va a ser esencial para el desarrollo de nuestra región", añadió el mandatario ecuatoriano.