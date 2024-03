Perú es considerado el segundo país con peores conductores en el mundo: causas y propuestas de mejora

Lima Reflexiones sobre conductores y seguridad en las carreteras

El fatal incidente ocurrió la noche del lunes 11 de marzo, donde dos mujeres perdieron la vida tras ser atropelladas por una camioneta que invadió el carril del Metropolitano. Lo sorprendente, y a la vez alarmante, es que el vehículo era manejado por un suboficial de la Policía Nacional del Perú, quien se encontraba en su día de franco.

Este incidente refuerza la reputación de Perú como el segundo país con los peores conductores del mundo, según un estudio de Compare The Market. Este análisis consideró diversos aspectos de la conducción, incluyendo los límites de alcohol permitidos, la calidad de las carreteras y la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico, poniendo al país solo por debajo de Tailandia.

Según Quispe Candia, este trágico suceso es solo un ejemplo de una problemática arraigada en la sociedad peruana desde hace años. " El hecho de que el Perú haya sido señalado como uno de los países con los peores conductores del mundo, esto no es de ahora", comenta. "Para vergüenza de todos los peruanos y particularmente nuestras autoridades, somos reconocidos como los peores conductores y la ciudad más caótica".

El presidente de 'Luz Ámbar' destaca la falta de educación vial como uno de los principales factores que contribuyen a esta situación. "No se enseña educación vial en las instituciones educativas", lamenta. "Primero hay que formar al ser humano, y para eso hay que enseñarle a comportarse, a respetar a los demás, y eso se enseña en el curso de formación cívica", comenta Quispe Candia.

Quispe Candia señala que el uso del carril del Metropolitano, en la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño del Rímac, es un problema recurrente desde su inauguración en 2010. "Esa vía siempre ha sido utilizada de forma indebida por conductores de toda clase, de toda índole, y lo peor de todo es que sean autoridades, y autoridades de todos los niveles, no solo policías en actividad sino también vehículos del estado", indicó.

Indica también que una de las razones detrás de las infracciones en las carreteras es el proceso para obtener la licencia de conducir. Uno de los requisitos es tener conocimientos de los reglamentos de tránsito, los cuales pueden ser memorizados fácilmente gracias al acceso a las preguntas y respuestas.

Menciona que, según el Turing Club del Perú, el 70% de los solicitantes no aprueba el primer examen y el 40% no lo aprueba en la segunda oportunidad, lo que sugiere una falta de comprensión de las normativas. Ante esto propone incrementar el número de preguntas en el examen y no divulgarlas para fomentar el estudio del reglamento.

Otro aspecto que señala es la insuficiente sanción, ya que el Reglamento Nacional de Tránsito impone 26 infracciones a los conductores y 15 a los peatones, pero estas sanciones administrativas están sujetas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), lo que permite enfrentarlas con descargos, recursos y apelaciones, llevándolas al Poder Judicial y resultando en prescripción de la multa sin pago.

Por último, recomienda que el presidente de la Corte Suprema establezca Juzgados Administrativos para que las multas sean revisadas por un juez en una audiencia única, agilizando el proceso de resolución de las papeletas.



Lima Propuestas para mejorar la seguridad vial y la eficacia del proceso de obtención de licencias de conducir