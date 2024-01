Perú es el país con más variedad de aves del planeta, superando a Colombia y Brasil

05 Jan 2024 - 01:08

José Nieto también se refirió a los beneficios que este logro traería, no solo al Perú sino también a Sudamérica, puesto que el país comparte podio con Colombia y Brasil, naciones a los considera parte de una competencia sana por el beneficio de Sudamérica. “Es una oportunidad muy buena como Sudamérica de mostrarnos como la región con más biodiversidad y que podemos compartir este recurso y todos los que vienen no solo pueden ver el tema cultural tan importante en el Perú, si no también aves” sostuvo.