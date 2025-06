Tratado de Alta Mar: ¿Qué es este acuerdo firmado por el Perú en la Cumbre de los Océanos y qué implica su adhesión?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, durante la Cumbre de los Océanos (UNOC3) en Niza, Francia, la presidenta Dina Boluarte firmó el Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, confirmó a RPP el canciller Elmer Schialer.

"Este tratado lo acaba de firmar la presidenta. Hoy lo ha firmado ya. Vamos a sacar la información a los medios, apenas nos suministren las fotografías del caso. Lo han hecho una docena de estados y otro tanto, por lo menos, se han sumado ya a la ratificación del tratado, depositando el instrumento de ratificación del mismo", dijo el ministro de Relaciones Exteriores a la Rotativa del Aire.

Sin embargo, Schialer precisó que este acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso, en un proceso que incluirá un debate nacional.

"Ahora va a tener que pasar por el Congreso y el Congreso va a tener que examinar y va a tener que haber un debate congresal y, por supuesto, también nacional y mediático", señaló.

Schialer pidió que este se realice “con la verdad” para evitar desinformación que afecte la imagen del país.

El acuerdo aborda problemas críticos como la pérdida de biodiversidad, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos marinos.

¿Qué es el Tratado de Alta Mar?

El Tratado de Alta Mar, conocido como el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ por sus siglas en inglés), fue adoptado por la ONU en marzo de 2023 tras casi 20 años de negociaciones. Su objetivo es proteger la biodiversidad en las zonas de alta mar, áreas que cubren dos tercios de los océanos y están fuera de la jurisdicción de los países, más allá de las 200 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Principales puntos del Tratado de Alta Mar

El tratado establece medidas concretas para la conservación marina:

Áreas marinas protegidas: Permite crear zonas en alta mar donde se restrinjan actividades como la pesca intensiva o la minería submarina, protegiendo ecosistemas clave para especies migratorias.

Estudios de impacto ambiental: Exige evaluaciones rigurosas para proyectos en alta mar, como la extracción de minerales, una práctica que preocupa a científicos y países como Francia y España.

Recursos genéticos marinos: Declara estos recursos como patrimonio de la humanidad, promoviendo un acceso equitativo y la distribución justa de beneficios, especialmente para países en desarrollo como Perú.

Cooperación internacional: Fomenta la colaboración entre países, científicos y el sector privado, apoyada por un fondo global para financiar la conservación, al que la Unión Europea ha prometido millones de euros.

Implicaciones de la adhesión de Perú

La firma del tratado busca reforzar el compromiso de Perú con la sostenibilidad de los océanos, toda vez que nuestro un país cuenta con más de 3,500 km de litoral y una rica biodiversidad marina.

En Niza, Boluarte dijo que “esta decisión (de firmar el tratado) no solo reafirma nuestro compromiso con la gobernación global del océano sino también con el principio de equidad intergeneracional”.

Además, señaló que el Perú se compromete a fortalecer la conservación marina mediante la identificación de nuevas áreas protegidas para alcanzar la meta de resguardar el 30% de su biodiversidad marina para 2030.

También indicó que el país implementará "dispositivos de separación de tráfico marítimo" para proteger las rutas migratorias de las ballenas jorobadas, que recorren la costa del Pacífico cada año para reproducirse.

Asimismo, destacó la participación activa de Perú en las negociaciones globales para un tratado contra la contaminación por plásticos, y expresó el deseo del país de ser coanfitrión de la cumbre donde se adopte dicho acuerdo.

Schialer responde a críticas sobre supuesto riesgo de la soberanía marítima

La firma del tratado ha generado críticas en Perú, especialmente por temores de que pueda comprometer la soberanía sobre las 200 millas marítimas de la ZEE. Algunos argumentan que podría permitir la depredación pesquera extranjera o limitar el control sobre recursos marinos.

“Yo niego absoluta y tajantemente ese tipo de afirmaciones irresponsables. Repito y subrayo, irresponsables. Aquí no se está poniendo en juego la soberanía nacional”, dijo el canciller Schialer a la Rotativa del Aire de RPP con tono enfático.

Explicó que el Tratado de Alta Mar no afecta la ZEE, ya que se aplica solo a aguas internacionales, y no está relacionado con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar), de la cual Perú no es parte.

“Quien dice lo contrario, miente. Quien dice lo contrario, no conoce”, afirmó.

Retos para la implementación del tratado

A nivel global, el tratado necesita la ratificación de al menos 60 países para entrar en vigor. Hasta junio de 2025, 115 países lo han firmado, pero solo 32 lo han ratificado, incluyendo a España.

La Cumbre de Niza busca acelerar este proceso, aunque persisten desafíos como el financiamiento, la oposición de países que apoyan la minería submarina (como Estados Unidos) y la necesidad de monitoreo efectivo para evitar “parques de papel” (áreas protegidas que existen nominalmente pero aún no implementadas o gestionadas).