"Estamos a 4 grados por encima de las temperaturas normales": ¿cómo se explica este verano atípico?

Actualidad Valderrama indicó que los niveles de radiación ultravioleta son extremos en la costa

Las altas temperaturas que se viven en la costa del país ya han cobrado una primera víctima en Ica. Se trata de Jim Choy Quispe, de 46 años, quien falleció por una disfunción multiorgánica relacionada directamente con el calor extremo, según información del hospital de dicha región.

Ante este temporal atípico, RPP conversó con Patricio Valderrama, experto en fenómenos naturales, quien señaló que estamos viviendo temperaturas de hasta 4° C por encima de lo normal en la estación de verano.

¿Cómo se explica este fenómeno atípico?

El especialista indicó que no vivimos una ola de calor, "porque estas son muy temporales, duran dos o tres días" sino "un temporal de temperaturas altas", ya que durante más de una semana hemos pasado los 30° C. "en la costa central como Lima; en la costa sur, en Ica; en la costa norte, Piura, La Libertad, y Lambayeque".

"Esto está asociado básicamente a dos fenómenos: uno es que están entrando vientos del norte que son calientes, contrario a los vientos del sur que son fríos, el famoso Anticiclón del Pacífico Sur. En febrero, normalmente, se retira, se debilita, y entran estos vientos del norte", explicó.

"Y lo segundo, es el fenómeno del Niño costero (…) que está manteniendo caliente nuestra costa, con una temperatura superior a lo normal, y eso es lo que en el día recibimos el calor del sol, y en la noche tenemos el calor del mar. Entonces, sumados estos dos (fenómenos), tenemos una anomalía de más o menos 3.5°C o 4°C por encima de lo normal, básicamente en toda la costa central y norte", aseveró.

Asimismo, advirtió que la radiación ultravioleta en distintas regiones del país está llegando a "niveles extremos".

"La radiación ultravioleta está en niveles extremos acorde con la temporada (…) Para toda la costa e inclusive los Andes sur -Puno, Arequipa, Cusco- los niveles de radiación ultravioleta son extremos. Con solo exponerse unos cuantos minutos al sol, esto puede tener efectos como quemaduras, erisipela", señaló.

Valderrama refirió que esta situación tiene un impacto considerable en actividades de la vida diaria, sobre todo las económicas.

"El primer impacto que podemos ver es que, si bien está haciendo mucho calor en la costa norte, principalmente, no está lloviendo la cantidad que debería llover. Entonces, las reservas de agua ya están empezando a disminuir porque hay mayor consumo", precisó.

"El área agrícola del Norte del Perú (…) necesita una diferencial de temperatura: muy alta en el día y menor en la noche. Con esta ola de calor, estamos teniendo una temperatura alta constante y eso influye en el desarrollo de ciertos frutos", agregó.

Valderrama indicó que tenemos hasta 4° C por encima de lo normal en temporada estivalFuente: Andina

El especialista también señaló que este lunes, 5 de febrero, Lima tiene 29° C a la sombra y 32° C de sensación térmica, y que la diferencia entre estas mediciones tiene que ver con el grado de exposición al sol.

"La temperatura que damos en el observatorio y que acabamos de comentar siempre es a la sombra. La sensación térmica es cuando uno está expuesto al sol y generalmente haciendo una actividad. Si uno está parado en la calle sin hacer mucho movimiento, el cuerpo siente entre 2° C a 2.5° C más (…), pero si encima de eso estás haciendo una actividad como cargando algo, ahí se puede subir hasta 3.5° C más", indicó.

¿Cómo prevenir el golpe de calor?

El infectólogo Manuel Espinoza Silva, del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que el “golpe de calor” se caracteriza por presentar fiebre, dolor de cabeza, sensación de vértigo, náuseas, confusión, diarrea, sequedad en la boca, respiración rápida, pulso débil, piel enrojecida, y hasta la pérdida de la conciencia.

“El golpe de calor puede afectar a personas de cualquier edad, pero los grupos de mayor riesgo son los niños, que no manifiestan sus síntomas con facilidad, así como las mujeres embarazadas y los mayores de 65 años”, detalló.

Explicó que esta afectación ocurre generalmente como consecuencia de la exposición prolongada y el esfuerzo físico en altas temperaturas.

“El golpe de calor es la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 40 grados o más, sin tener ninguna enfermedad o infección”, señaló.

El especialista instó a las personas a beber abundante agua (entre 6 a 8 vasos al día) para evitar la deshidratación, usar sombreros de ala ancha, vestir ropa holgada de algodón, mantener las viviendas y lugares de trabajo ventilados.

Asimismo, recomendó evitar exponerse al sol, en exceso, en horas centrales del día (entre las 11 y las 17 horas), evitar consumir alcohol y comidas muy abundantes y grasosas o con alto contenido de azúcares.

“Es mejor priorizar la ingesta de verduras, como la lechuga, acelga, pepinillo, rabanitos, tomate, caigua o nabo; y frutas como el melón, sandía, pepino, entre otras”, recomendó.

Finalmente, señaló que, en caso de presentar síntomas, es importante acudir de inmediato al establecimiento de salud.

“Durante el trayecto al servicio de emergencia, se puede utilizar paños de agua tibia o bañar al paciente también con agua tibia”, indicó.