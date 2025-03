Pescador que pasó más de 90 días en altamar regresó a Perú: "He llegado a comer cucarachas y pájaros. No quería morir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pescador perdido en altamar fue recibido por su hermano en Paita. | Fuente: RPP

El pescador Máximo Napa Castro, quien permaneció más de 90 días en altamar, ya se encuentra en Perú. El hombre fue trasladado a Paita (Piura) luego de ser encontrado por un buque ecuatoriano a 388 millas en aguas internacionales, exactamente frente al puerto de Chimbote, según la información brindada por la Marina de Guerra del país.

A su llegada al Perú, Napa Castro, de 61 años, fue recibido por su hermano, con quien se fundió en un fuerte abrazo. “Gracias Dios mío por darme esta oportunidad”, se le escucha decir al hombre.

Asimismo, en declaraciones a la prensa, el pescador, quien zarpó el pasado 7 de diciembre del 2024 del puerto de San Juan de Marcona, en Ica, relató cómo logró sobrevivir durante sus días en altamar. Al respecto, manifestó que tuvo que alimentarse de insectos.

“Yo no quería morir, he llegado a comer cucarachas, pájaros, lo último fue [una] tortuga, no quería morir. Tengo a mi madre viva, no quería morir por mi madre. Tengo una nieta de dos meses, me aferré a ella, todos los días pensaba en mi madre”, expresó.

Luego de su emotivo encuentro con su hermano, el hombre fue trasladado al hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita.

RPP pudo conocer que después de ser evaluado en el mencionado nosocomio, el pescador será trasladado en un avión hacia Lima.

Llegada de Napa Castro a Perú. | Fuente: RPP

¿Por qué la embarcación de Napa Castro no pudo ser hallada antes?

Napa Castro se dedicaba a la pesca de hueveras y su embarcación no tenía radiobaliza, lo que dificultó su ubicación en el mar. Así lo informó el comandante de la primera base naval en Paita, Jorge Calizaya.

El oficial de la Marina de Guerra del Perú explicó que el pescador se encuentra estable, pero fue necesario su traslado al hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita para recibir atención especializada.

“Creo que fue un hecho fortuito. No contar con la radiobaliza dificultó un poco el trabajo, es una exigencia que no cumplió, pero gracias a Dios ya está con nosotros”, manifestó.