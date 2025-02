Piden convocar al Congreso a responsables de tragedia en Trujillo: “No podemos pasar por agua tibia” el caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El parlamentario Wilson Soto señaló este martes que envió el oficio N° 0781 al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Manuel García, para que los “responsables vinculados” a la tragedia en el centro comercial Real Plaza de Trujillo sean convocados al pleno el próximo 4 de marzo.

El congresista de Acción Popular indicó en Prueba de Fuego que ha solicitado la presencia en el Parlamento de los representantes de Intercorp, entre ellos propietarios, gerentes y administradores de Real Plaza; el alcalde de Trujillo; el presidente de Indecopi y el contralor general de la República.

“Es importante que […] se investigue, que se lleven los hechos hasta el final, porque aquí hay responsables, directa e indirectamente. Hay personas que han fallecido prácticamente, han perdido la vida, su proyecto de vida. Por ejemplo, hay una persona también que [le] han amputado la pierna y se malogró su vida. […] Aquí no podemos pasar por agua tibia. Aquí no podemos decir que no pasó nada”, expresó.

Asimismo, el parlamentario detalló que ha “mandado de manera general” a quienes deberán ser citados de parte del grupo Intercorp y será el congresista Manuel García, quien determine quiénes deberán presentarse en el Parlamento.

Además, Soto criticó a las municipalidades que, tras la tragedia en Trujillo, han empezado a clausurar otros centros comerciales de la cadena Real Plaza.

“Los alcaldes están haciendo ahora su trabajo, pero ¿por qué han esperado tanto tiempo? Recién cuando pasa una tragedia, vienen a apagar como los bomberos el incendio. Está pasando en Huancayo e igual en otras ciudades”, acotó.

Sobre la denuncia del alcalde de Trujillo: “Es una forma de eludir responsabilidad”

Al ser consultado sobre la denuncia penal que interpuso el alcalde de Trujillo, Mario Colberth Reyna Rodríguez, contra los representantes del centro comercial Real Plaza y de la empresa propietaria, Intercorp, por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones, el congresista calificó esta medida del burgomaestre como “una forma de eludir” su “responsabilidad”.

“Es una forma de eludir responsabilidad porque si bien es cierto habían pasado una inspección, ¿cómo dieron la autorización? Yo creo que eso es como […] estoy denunciando y quiero lavarme las responsabilidades, de alguna manera hay una responsabilidad, entonces los funcionarios que han autorizado, que han aceptado que todo está 'ok'”, manifestó.