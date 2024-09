Piura: denuncian la paralización de más de 100 obras públicas debido a deficiencias técnicas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La paralización de más de 100 obras públicas ha generado preocupación en la región de Piura debido a los retrasos y deficiencias técnicas detectadas en su ejecución.



Durante una inspección a varias provincias de la región, como Sullana, Morropón, Huancabamba y Piura, el contralor general César Aguilar Surichaqui encontró serios problemas relacionados con la mala elaboración de los expedientes técnicos.



“Hay que prevenir antes de que empiece el problema para que la sociedad no se perjudique esperando en demasía la ejecución de las obras y para que el Estado no se perjudique pagando demás por contratiempos no previstos en el expediente técnico. A través de la cultura preventiva, Contraloría va a acompañar desde el expediente técnico, desde los actos preparatorios”, dijo.



El alto funcionario indicó que la principal causa de la paralización es la ineficiencia en el desarrollo de los expedientes, lo que ha generado ampliaciones de presupuestos y plazos.



Las necesidad de una cultura de control preventiva

Hasta junio del presente año, a nivel nacional existen 2256 obras públicas paralizadas, que tienen un saldo por ejecutar de S/17 228 millones para ser concluidas, de las cuales 111 pertenecen a Piura.



Frente a esta situación, el contralor general aseguró que realizará las gestiones pertinentes para el destrabe de estas inversiones y enfatizó la importancia de adoptar una cultura de control preventiva desde el expediente técnico.



“Se ha entendido mal el control concurrente y solo se ha aplicado un acompañamiento en la ejecución de la obra y no desde los estudios previos. El control concurrente debería ser desde los actos preparatorios, desde la evaluación del expediente técnico, eso es control concurrente, un acompañamiento simultáneo desde que sale la partida asignada”, explicó.



Añadió que la cultura de control preventiva está orientada a la eficacia, eficiencia y búsqueda de la rentabilidad social en la ejecución de las obras.