Tras las reiteradas réplicas del fuerte sismo sentido ayer en Piura, Juvenal Medina, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), comentó que hay más heridos por el nerviosismo que por el temblor.

“Eso nos evidencia la falta de preparación, no estamos conscientes del riesgo sísmico que tiene nuestro país y que no hay la adecuada preparación para manejar los nervios. El movimiento sísmico no es un evento que dura demasiado y es importante que identifiquemos el lugar donde estamos para orientarnos con la señalización y ubicarnos en zonas seguras hasta que pase”, dijo a RPP Noticias.

Por otro lado, Juvenal Medina agregó que las personas no asimilan el concepto de prevención por lo que la cantidad de heridos no es proporcional a la magnitud del sismo en Piura. “Este no es el primero que ocurre tenemos un historial sísmico, también hay otros eventos”.

El problema de las ciudades

Juvenal Medina, jefe de Cenepred, considera que el cambio de autoridades cada cierto tiempo hace que se regrese al punto de partida y no se avance las medidas de prevención en la gestión.

“En el caso de Piura, nos permite ver y valorar cuánto conocemos el riesgo de este departamento, no solo por el Fenómeno del Niño, sino que hay una sismicidad importante, hay fallas geológicas activas. En Huancabama hay deslizamientos constantes, son un peligro latente que tenemos que planificar, es importante tomar en cuenta las características de la ciudad”.

Para Juvenal Medina, el último sismo fue una advertencia de la alta sismicidad que existe en el país y debemos trabajar en base al conocimiento y prevención del riesgo para no sufrir desastres. “El sismo no es el que mata, sino la improvisación”, sostuvo.

