PJ autoriza que Jossimar Cabrera sea entregado a agentes en EE.UU. para su extradición por asesinato de Sheylla Gutiérrez

El Poder Judicial autorizó que el ciudadano peruano Jossimar Cabrera sea entregado este viernes 12 de diciembre a los Agentes Alguaciles Federales de los Estados Unidos para la ejecución de su extradición pasiva a dicho país a fin de que sea procesado por el asesinato de esposa, la peruana Sheylla Gutiérrez.

El Poder Judicial autorizó la entrega del ciudadano peruano Jossimar Cabrera este viernes 12 de diciembre a los Agentes Alguaciles Federales de los Estados Unidos para la ejecución de su extradición pasiva a dicho país a fin de que sea procesado por el asesinato de su esposa, la peruana Sheylla Gutierrez, ocurrido en agosto último en el condado de California de dicha nación norteamericana.



El juez Oscar Torres Mego dispuso que ese día Jossimar Cabrera sea excarcelado del Establecimiento Penitenciario Ancón Uno para que sea entregado a cuatro agentes policiales de la INTERPOL Lima, quienes se encargarán de su custodia y traslado hasta la División de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao para que se proceda con la entrega del referido ciudadano peruano a tres Agentes Alguaciles Federales de los Estados Unidos quienes se encargaran de su traslado por vía aérea a dicho país para que sea procesado por la justicia estadounidense por el presunto delito de asesinato a raíz de este caso.



Mediante una resolución emitida el último 3 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado también dispuso cursar oficios a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario de Lima – ORL, al director del Establecimiento Penitenciario de Ancón I, a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Lima, y al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación para que se adopten todas las medidas necesarias que requiera el traslado de dicha persona, así como la salud e integridad física del extraditable.



El juez Torres adoptó esta medida luego de que el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima enviará un oficio a su despacho comunicando quiénes serán los Agentes Alguaciles Federales de los Estados Unidos que participarán en la recepción del extraditable en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao el día 12 de diciembre a las 11:55 horas para la ejecución de su extradición pasiva y su traslado en un vuelo comercial al país norteamericano.



El último 29 de octubre, el gobierno del presidente José Jerí accedió a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano peruano Jossimar Cabrera para ser extraditado desde el Perú a los Estados Unidos a raíz de este caso. Esta solicitud de extradición pasiva ya había sido declarada previamente procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República.



El último 28 de agosto, el Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ordenó la detención preventiva con fines de extradición pasiva por un plazo de nueve meses contra Jossimar Cabrera, quien se entregó a las autoridades policiales de INTERPOL en el distrito limeño de Santiago de Surco tras retornar a nuestro país el 16 de agosto último con sus tres hijos procedente de California luego del crimen de su esposa.

