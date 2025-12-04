"Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado": Delia Espinoza tras ser inhabilitada diez años por el Congreso

“Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”. Así se pronunció este jueves la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que el Congreso aprobara inhabilitarla para ejercer cargos públicos por un periodo de diez años.

En conferencia de prensa, Espinoza Valenzuela acusó a los congresistas que votaron a favor de su inhabilitación de cometer “una fechoría tras otra”.

“Y no sería raro que apresuren yendo contra la orden judicial que dispuso se detenga una un procedimiento disciplinario contra mi persona, simplemente por no haber obedecido sus órdenes de despojarme del cargo de fiscal de la Nación y entregárselo a Patricia Benavides Vargas”, declaró.

La suspendida titular del Ministerio Público también dirigió sus críticas a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por no haberse pronunciado públicamente sobre este caso.

“Están tomadas esas instituciones, el Poder judicial pareciera, pareciera digo, porque hay un silencio total por parte de su presidenta, a quien yo públicamente he pedido que se pronuncie…”, indicó.

“El Poder Judicial también sigue manteniendo, con su más alta autoridad, un silencio que no le hace bien a la democracia y, sobre todo, al derecho a expresarse como autoridad responsable de la legalidad en el país”, agregó.

Para Delia Espinoza, su inhabilitación en el Congreso es un “mensaje directo” que pretende amedrentar a “todos los fiscales”.

“… para que tengan miedo, para que no reaccionen como no lo han hecho hasta este momento; no por mí, no por Delia Espinoza, sino por la institucionalidad, por el respeto y la defensa de la autonomía del Ministerio Público”, complementó.

A pesar de su inhabilitación, Delia Espinoza aseguró sentirse la “legítima fiscal de la Nación”, un cargo que ostenta Tomas Gálvez de forma interina.

Además, consideró que, si la Junta de Fiscales Supremo designa a un nuevo fiscal de la Nación, se estaría convalidando la “inconstitucionalidad de ayer”.

“Cuando un organismo autónomo no sabe hacer respetar su autonomía, ¿para qué somos fiscales?”, se preguntó.

Finalmente, Delia Espinoza reiteró que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial y denuncias por supuestas infracciones a la Constitución.

La inhabilitación de Delia Espinoza

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras aceptar dos pedidos de reconsideración y someter este caso a una nueva votación.

La inhabilitación de Espinoza Valenzuela tomó lugar después de un primer intento fallido en la mañana, cuando la moción no alcanzó los votos necesarios y la denuncia constitucional se archivó.

La primera votación apenas obtuvo 63 de 68 votos requeridos para inhabilitar a Delia Espinoza. Pero los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitaron una reconsideración, por lo que la representación nacional volvió a votar.

En una nueva votación, Espinoza fue inhabilitada con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato.

Según el informe final que recomienda su inhabilitación, Espinoza Valenzuela – en su condición de integrante de la Junta de Fiscales Supremos – no acató la Ley 3210, una normativa que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos.