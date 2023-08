'Plan Bukele': ¿La estrategia de El Salvador sirve de ejemplo para el Perú?

El alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, dijo en el programa 'Tema de Fondo' de RPP Noticias que nuestro país podría replicar algunas de las medidas que adoptó el presidente de El Salvador , Nayib Bukele , en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. "No digo que aplique el ' Plan Bukele ' copia y pega en el país, porque cada quien tiene su experiencia en común. ¿Qué cosas podemos tomar de esa experiencia? el plan Control Territorial (...) que consiste en copar con efectivos de seguridad un espacio crítico, según el mapa de delito, e intervenir esa área a través del control de identidad", sostuvo el burgomaestre.

El congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, consideró que el denominado ' Plan Bukele ' no podría aplicarse en Perú, porque nuestra Policía Nacional no tiene las herramientas necesarias para hacerle frente al crimen organizado y, además, los centros penitenciarios de provincias "están desmantelados". "Si quieren un país con cierta tranquilidad tienen que invertir en seguridad, invertir en la Policía, darle principio de autoridad. Nosotros cuando viajamos a todas las comisarías y a las escuelas vemos esa precariedad y un tremendo descuido para poder atender esa problemática en la Policía", indicó.

"Otro problema, los penales. Acabamos de visitar el penal en Ancón, los penales en provincia están desmantelados. He pedido que se le pase la prueba del polígrafo a todos los empleados para que no exista corrupción, pero hasta ahora no lo cumplen. Todo es involucramiento de la gente que tiene que ver con la seguridad ciudadana", añadió.