Plantearán vacancia del alcalde de La Joya por acudir a eventos públicos en presunto estado de ebriedad

El regidor de la Municipalidad Distrital de La Joya Camilo Carpio solicitará este miércoles en una sesión ordinaria de concejo municipal la suspensión o vacancia contra el alcalde Christian Cuadros, esto por presentarse en un evento público del Ministerio del Ambiente en presunto estado de ebriedad.

Según el funcionario, la máxima autoridad distrital se presentó a dos sesiones del concejo municipal en presunto estado de ebriedad, además de haber manejado una camioneta bajo los efectos del alcohol.

Tras este hecho, a través del portal de Facebook de la Municipalidad de La Joya, el alcalde Christian Cuadros pidió disculpas por su condición en la que apareció en el evento público del Ministerio del Ambiente y afirmó que su molestia fue porque lo obligaron a asistir con las compactadoras.

Sin embargo, RPP pudo acceder al Ministerio de Transportes y verificó que el alcalde Cristian Cuadros registra siete papeletas en su historial, entre ellas, dos por manejar vehículos en estado de ebriedad y con la licencia suspendida.

Alcalde de La Joya asistió a actividad en presunto estado de ebriedad



Días atrás se conoció que el alcalde de la Municipalidad Distrital de La Joya (Arequipa), Christian Cuadros, asistió en presunto estado de ebriedad a una actividad oficial del Ministerio del Ambiente (Minam) en el estadio municipal de Sachaca, donde se entregaron 59 compactadoras a 16 municipalidades.

La autoridad municipal reconoció haber tomado dos copas de champagne en una actividad previa a la organizada por el Minam. El burgomaestre justificó su estado indicando que no tiene nada de malo brindar con los vecinos.

“Es una actividad oficial, como las tengo todos los días. [¿Usted brindó?] Por supuesto que sí. La obligación de una autoridad es brindar. No he faltado el respeto a nadie. ¿Qué de malo hay en brindar? Fue un brindis de honor”, señaló a RPP.

Durante la ceremonia, Cuadros alzaba la voz en diferentes momentos y arengaba contra los funcionarios del Ministerio del Ambiente y la presidenta Dina Boluarte.