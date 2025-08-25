Últimas Noticias
JNJ resolvió iniciar proceso de vacancia contra Gino Ríos tras conocerse sentencia en su contra por violencia familiar

JNJ inició proceso de vacancia contra Gino Ríos
JNJ inició proceso de vacancia contra Gino Ríos | Fuente: Andina
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La Junta Nacional de Justicia inició este lunes el proceso de vacancia contra Gino Ríos, magistrado titular de dicho organismo, tras admitirse las solicitudes formuladas por las congresistas Ruth Luque y Flor Pablo, entre otras organizaciones sociales.

Judiciales
00:00 · 01:19

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió iniciar el procedimiento de vacancia del cargo contra el magistrado Gino Ríos, presidente y magistrado titular de dicha entidad, tras conocerse que tiene una sentencia consentida por violencia familiar. 

Dicho procedimiento se activó luego de que se admitiera a trámite la solicitud de vacancia contra Ríos Patio presentada por las congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Flor Pablo (no agrupada), en conjunto con Héctor Acuña, del Frente Unitario de los Pueblos del Perú; Liz Meléndez en representación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

De esta manera, la junta corrió traslado del inicio de los actuados a Gino Ríos, que tendrá 5 días hábiles "para que manifieste su posición" y "presente las pruebas que estime pertinente".

Asimismo, se dispuso que la magistrada María Cabrera Vega, en su condición de vicepresidenta de la JNJ, conduzca el procedimiento de vacancia, conforme a la ley orgánica y el reglamento de la entidad. 

Noticia en desarrollo.

JNJ Gino Ríos Vacancia violencia familiar

