JNJ resolvió iniciar proceso de vacancia contra Gino Ríos tras conocerse sentencia en su contra por violencia familiar

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió iniciar el procedimiento de vacancia del cargo contra el magistrado Gino Ríos, presidente y magistrado titular de dicha entidad, tras conocerse que tiene una sentencia consentida por violencia familiar.

Dicho procedimiento se activó luego de que se admitiera a trámite la solicitud de vacancia contra Ríos Patio presentada por las congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Flor Pablo (no agrupada), en conjunto con Héctor Acuña, del Frente Unitario de los Pueblos del Perú; Liz Meléndez en representación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

De esta manera, la junta corrió traslado del inicio de los actuados a Gino Ríos, que tendrá 5 días hábiles "para que manifieste su posición" y "presente las pruebas que estime pertinente".

Asimismo, se dispuso que la magistrada María Cabrera Vega, en su condición de vicepresidenta de la JNJ, conduzca el procedimiento de vacancia, conforme a la ley orgánica y el reglamento de la entidad.

Noticia en desarrollo.