Este martes, Ana Neyra, exministra de Justicia entrevistará a Diana Chávez, coordinadora de proyectos de Transparencia sobre el documento de política Acceso a la justicia en emergencia sanitaria: urgencias y vulnerabilidades. En este, Chávez cita los resultados de la última Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, que señala al Poder Judicial como la segunda institución que los(as) peruanos(as) consideran más corrupta.

Además, según el INEI, solo 14,5 % de peruanas y peruanos confía en el Ministerio Público y solo 11.9% tiene confianza en el Poder Judicial. En la publicación, de libre acceso aquí, Chávez propone un proyecto de Ley Orgánica que cree la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, un proyecto de Ley de Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, que modifique los artículos 155 y 156 de la Constitución, eliminando el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos, entre otros.

Por otro lado, este jueves 5 de agosto publicaremos el capítulo sobre lucha anticorrupción, en el que Percy Medina, jefe de Misión Perú de IDEA Internacional y Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, dialogarán sobre el documento de política que este último publicó en el marco del proyecto Perú Debate 2021.

En dicha publicación, Rotta realiza un diagnóstico estructural y coyuntural de la lucha anticorrupción en el Perú. Por ejemplo, cita a Alfonso Quiroz para explicar ciertos elementos estructurales que nos aquejan desde el virreinato como son la concentración de poder y la debilidad de los contrapesos institucionales, la debilidad de los controles administrativos y burocráticos y el patronazgo en la gestión de cargos públicos. También releva el plano de la tolerancia de la población ante las conductas corruptas.

De acuerdo a los datos de Proética, la proporción de peruanos(as) que muestran una actitud de tolerancia media -es decir que no aceptan abiertamente una conducta de corrupción determinada, pero que tampoco la rechazan de forma definitiva-, alcanza un promedio de 73%. Rotta propone abordar desde lo político y lo técnico: contar con un foro político, además del foro técnico, en el que se pueda buscar compromisos mínimos de esta naturaleza y que respalden a las decisiones técnicas, revitalizar el Acuerdo Nacional, lo cual, en el marco del Bicentenario; que el foro técnico de discusión, donde se elabore el plan 2021-2026, sea amplio y convoque a entidades académicas y expertos por fuera de la CAN, etc.

