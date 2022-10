El decano del Colegio Médico del Perú señaló que se le ha dado énfasis a la vacuna contra la COVID-19 y se ha descuidado la prevención contra otras enfermedades | Fuente: Andina

El día de ayer, sábado 8 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta el pasado 3 de octubre, la tercera dosis de la vacuna infantil contra la poliomielitis llegó al 57.92% de la población objetivo en el Perú, por lo cual invocaba a los padres de familia a llevar a los niños y niñas a vacunarse en los centros de salud públicos del país.

Ante esta realidad, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Dr. Raúl Urquizo, en diálogo con RPP Noticias, advirtió de los graves riesgos que representa la reaparición de la polio en el Perú, enfermedad cuyo último caso se registró en el país en agosto de 1991 en la región Junín.

"Se ha descuidado la vacunación"

El decano del CMP señaló que, en los últimos dos años, el sistema de salud ha dado prioridad a la vacunación contra la COVID-19 y ha descuidado la cobertura contra otras enfermedades como la polio y la neumonía. Vale decir que, en los últimos días, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió de casos de polio en Inglaterra, EE.UU. y, recientemente, en Brasil.

"Perú no sería ajeno a esa realidad porque las coberturas a nivel nacional no han sido eficientes. Nosotros hemos señalado la importancia de ir a vacunar a los menores de 5 años, y, sobre todo, que los padres confíen en la vacuna. Evidentemente, estos dos años, se ha puesto el esfuerzo en el COVID, pero se ha descuidado el Gobierno en este tema", sostuvo Urquizo.



Además, subrayó que sería "lamentable" que, tras 31 años del último caso, la enfermedad volviera a aparecer en el país.

"Hace un par de días hemos estado con el representante de la OPS en el Perú y señaló que se ha dado una alerta en la selva, pero que está por verificarse (...) Hace 31 años que en el Perú no hay casos de polio. Tétanos no hay hace muchísimos años, ha desaparecido la congénita en el país. sería lamentable que volvieran a aparecer porque hay un descuido", remarcó.

Asimismo, sostuvo que, antes de la pandemia, el sistema de vacunación peruano era "modelo" en América Latina por su capacidad de cubrir "hasta 27 enfermedades", y que su institución está "muy preocupada" por la disminución de la población que acude a vacunarse.

"Hemos hablado con las autoridades del Minsa sobre nuestra preocupación, les hemos pedido que cambien la estrategia, que refuerce en los colegios, en los nidos y que la población también asuma su responsabilidad, que lleven a los niños y adultos de más de 70 años a que se vacunen. Porque la vacuna existe en todos los centros de salud. Entonces, si hay vacuna, la población debe reaccionar e ir a vacunarse. Esa es nuestra invocación", señaló.

En base a ello, cuestionó que las vacunas hayan sido distribuidas en los más de 80 mil centros de salud "de primera línea" a nivel nacional y se haya descuidado su presencia en los hospitales.

"Sobre todo porque la población prefiere ir al hospital que a los centros de primer nivel porque no hay especialistas, no hay medicinas, no hay equipos para hacer diagnósticos y hay deficiencias en la atención. Es por eso que los hospitales están congestionados", refirió.

"Las primeras dosis de la vacuna son indispensables"

Respecto a la dosis que deben recibir los menores para estar protegidos contra la polio, Urquizo señaló que las que se reciben durante los primeros meses de vida son "indispensables" para prevenir la enfermedad.

"La vacuna contra la polio, además de la tetravalente y hexavalente, se pone al segundo, cuarto y sexto mes: tres dosis durante el primer año. Después, un refuerzo al año y medio, y un segundo refuerzo entre los 4 y 5 años. Si un niño tiene esa cobertura, la posibilidad de contagiarse es cero", explicó.

En ese sentido, remarcó que si el 90% de la población peruana recibe esas dosis en sus primeros años de vida, podríamos decir que el país se encuentra "prevenido" contra el riesgo de la reaparición del poliovirus.

"Es importante, porque el virus sigue circulando en América Latina. Pero si la población tiene más del 90% de vacunados, las posibilidades de adquirir polio van a ser nulas, que es lo que está pasando desde hace 31 años en el Perú y en la mayoría de países latinoamericanos", sostuvo.

Por ello, el decano del CMP subrayó la importancia de recibir la vacuna contra la enfermedad ya que la rehabilitación de los pacientes "es costosísima y el daño irreversible".

¿Qué es y cómo afecta la poliomielitis?

Dado que hace más de tres décadas no hay casos de polio en el país, Urquizo refirió que es muy probable que la población "y los nuevos médicos" no conozcan casos de esta enfermedad, por lo que explicó algunas de sus características.

"La polio es un virus que ataca la médula espinal y los músculos, con lo cual produce una atrofia irreversible y el daño es para toda la vida (...) Si se detecta tempranamente se podría mejorar, pero el paciente queda limitado físicamente: no puede caminar, no puede coger las cosas porque ataca el sistema nervioso central y los órganos importantes de la persona. Y eso se puede evitar con la vacuna que es totalmente gratuita", sostuvo.

Además, señaló la importancia de recibir el esquema completo de vacunación que es "hasta los 4 o 5 años de edad", ya que solo con la primera dosis aún puede haber riesgo de contagio, aunque con consecuencias "no tan severas".

"Las coberturas de vacunación son bajas en Puno, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Huancavelica: las regiones altoandinas. Ahí la población no está yendo a vacunarse y por eso la influenza ha ocasionado tantas víctimas mortales, teniendo las vacunas a disponibilidad", manifestó.

Esto, según dijo, se debe a la presencia de "grupos religiosos" y "antivacunas" que desinforman a la población y les genera un medio injustificado a la vacunación.



"Hay grupos religiosos, como en la selva, donde hay que convencerlos de la importancia de las vacunas. Para eso, el Minsa necesita más personal y presupuesto. Es importante trabajar con las comunidades, con los líderes, para hacerles saber que con las vacunas se evitan enfermedades", precisó.