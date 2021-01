Antonio Pratto, integrante del Comando Vacuna | Fuente: RPP Noticias

Tras la polémica por la aprobación del reglamento para garantizar el tratamiento contra la COVID-19, que faculta a las empresas privadas a comercializar las vacunas, el integrante del Comando Vacuna, Antonio Pratto, explicó por qué los laboratorios privados no podrán importar la vacuna.

“No se ha hecho Ad Hoc para que los privados puedan importar la vacuna. Así un privado quiera importar una vacuna, no hay un laboratorio que ya haya terminado la fase 3 y tenga la aprobación de su agencia regulatoria”, sostuvo en Nada está dicho de RPP. Precisó que “si un laboratorio llama” para comprar las dosis “les van a decir que no hay vacuna”.



“Hace tres meses, habían ( a nivel mundial) 6 500 millones de dosis ya comprometidas, pagadas pero que aún no eran producidas. Esta semana ya hay 10 mil millones de dosis que se han comprado y aún no han terminado”, recalcó.

“Así quisiera un laboratorio privado acceder a la vacuna, no va a poder porque no hay vacuna. La demanda es muchísimo mayor que la oferta”, indicó Pratto.

El miembro del Comando Vacuna además aseguró que “los laboratorios farmacéuticos han tomado la decisión de canalizar la venta de las vacunas a través de los gobiernos”.

“En el momento que se haya vacunado a gran parte de la población, que será hacia finales de este año, cualquier privado, cuando haya mucha más oferta que demanda, van a poder importar”, informó Pratto.