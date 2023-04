Predes sobre desastres naturales: "El país tiene la experiencia, pero no el aprendizaje"

Felipe Parado Paredes reveló la existencia de un problema de "concepción" y "entender" lo que significa gestionar el riesgo de desastres. | Fuente: Andina

El integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), Felipe Parado Paredes, consideró este jueves que el Perú tiene la experiencia, pero no el aprendizaje para afrontar fenómenos naturales como El niño.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Felipe Parado Paredes alertó que, en estos momentos, el país vive en un umbral de eventos naturales que se han desencadenado y que se prolongarán con un Fenómeno de El niño global. Sin embargo, lamentó la falta de una labor de prevención ante lluvias e inundaciones.

"El país tiene la experiencia, pero no parece ser el aprendizaje. Tenemos una ley muy importante que es la de gestión de riesgos de desastres. Es decir, hacer las cosas antes de que ocurran y un elemento clave de esto es el conocimiento del riesgo. El Fenómeno de El niño es un fenómeno recurrente, entonces todas las autoridades y la población no pueden sorprenderse, no pueden decir 'no lo sabíamos'. Ni las nuevas ni las pasadas. Y entender el proceso, porque esto no es de la noche a la mañana, sino hemos hecho prevención. No es posible que se caigan puentes en Piura, porque el río se los llevó, no se entiende, son fallas de origen que se vienen dando", dijo.

Felipe Parado Paredes, miembro del Predes y especialista en gestión del riesgo de desastres | Fuente: RPP

Sanción para autoridades

Felipe Parado Paredes sostuvo que hay una superposición de responsabilidades, a pesar de que la ley establece los mecanismos. Además, reveló la existencia de un problema de "concepción" y "entender" lo que significa gestionar el riesgo de desastres.

"Pero surgen estas autoridades ad hoc que ya hemos visto que a nivel de la historia no han funcionado. Estoy recordando Forsur, pero antes ha habido otras en la historia de nuestro país. Es decir, se construyen espacios que superponen a las otras y no sabemos quién es el responsable", expresó.

Además, Felipe Parado Paredes recordó que la Ley N° 30779 señala la posibilidad de suspender a las autoridades que no ejecutaron acciones de prevención frente a desastres climáticos y destacó que ahora la Contraloría de la República considera inhabilitar en sus cargos a las autoridades que no cumplieron con la norma.

