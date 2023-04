En lo que va del 2023, se han registrado 26521 casos de dengue a nivel nacional y 29 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, según el Minsa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Difusión

El dengue es una de las enfermedades que han proliferado como consecuencias de las intensas lluvias que se registran en las zonas más cálidas del Perú. La incidencia es de 78 casos por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio de Salud.

En la región Ucayali, según el último reporte del 3 de abril, se han contabilizado 5 930 casos de dengue y 8 muertes a causa de esta enfermedad. Karen Salazar, quien vive en Pucallpa, se contagió en el distrito de Manantay, pero logró recuperarse. Ella nos cuenta cómo vivió la enfermedad.

“Todo inició como un simple malestar, que fue dolor de cuerpo y debilidad. No le tomé mucha importancia. Después, con el transcurso de las horas me empezó a incrementar y a dar fiebre. La fiebre se incrementaba cada cinco minutos. Y empecé el dolor de cabeza. El dolor estaba bastante fuerte. Mis ojos estaban super rojos. Todos mis huesos me dolían”, manifestó.



Karen Salazar vive en Pucallpa.

Tumbes: "Les comunicamos lo importante de la fumigación. Nos dicen que vengamos en otra ocasión"

En la región Tumbes, según la sala situacional de dengue del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, la provincia capital registra 230 casos solo en el 2023. En Zarumilla, provincia que limita con Ecuador, se reportaron 56 casos y, en Contralmirante Villar, 19 casos. Elver Atoche Vilela, miembro del equipo de fumigación en Tumbes, cuenta que algunos ciudadanos ponen resistencia a este procedimiento

“Algunos habitantes sí nos abren las puertas de sus hogares, así como también hay personas que dicen que supuestamente están cocinando o realizando alguna otra labor. También hay renuencia. Ellos nos dicen que vengamos en otra ocasión. Pero nosotros les recomendamos cual importante es esta fumigación para ellos, para no poderse contaminar del dengue, ya que es mortal para ellos. Todo eso le comunicamos”, dijo.



Elver Atoche Vilela, miembro del equipo de fumigación en Tumbes

Loreto: "Escobillar, lavar y voltear"

En la región Loreto se han detectado 4839 casos, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. La doctora Bersy Sánchez, directora ejecutiva del centro de prevención y control en enfermedades de la gerencia regional de Salud de Loreto, nos menciona qué debemos hacer para acabar con el dengue.

“Uno es siempre revisar los recipientes que uno puedan acumular agua diariamente. Le pedimos que haga una tarea de limpieza diaria que no sea solo de desaguar, si no que sea de escobillar, lavar y voltear. Lo otro es que tienen mantener un reordenamiento alrededor del hogar. Y lo otro, más importante, es dejar entrar a los inspectores de vivienda que son los que hacen un diagnóstico in situ. Y por último dejar ingresar a los fumigadores para que hagan su trabajo”, manifestó.

Bersy Sánchez, directora ejecutiva del centro de prevención y control en enfermedades de la gerencia regional de Salud de Loreto

En lo que va del 2023, se han registrado 26521 casos de dengue a nivel nacional y 29 personas fallecieron a causa de esta enfermedad según el reporte del Ministerio de Salud. Una enfermedad que debe ser atendida con urgencia en la coyuntura de lluvias que vivimos en el país.

