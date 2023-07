Presidente de Adex sobre la marcha 'Toma de Lima': "La imagen del Perú se deteriora"

El presidente de la Asociación de Exportadores ( Adex ), Julio Pérez Alván , dijo este martes en RPP Noticias que la marcha denominada ' Toma de Lima ', programada para este 19 de julio, va a deteriorar la imagen del Perú y los que más van a sufrir por las movilizaciones serán los ciudadanos de menores recursos, ya que "el 80% de la economía es informal y hay gente que vive del día a día". En ese sentido, Pérez Alván indicó que las empresas exportadoras continuarán con sus actividades este miércoles porque "el Perú ya no puede parar".

18 Jul 2023 - 01:38

En otro momento, el presidente de Adex informó que las exportaciones no tradicionales solo crecieron 0.04 % en el mes de mayo. Esto ha generado preocupación porque -según Pérez- las exportaciones no tradicionales son las que generan mayor empleo formal en el Perú. "Del 100 % de empleos que proporcionan las exportaciones a nuestro país, el 60 % proviene de las exportaciones no tradicionales (...) Aquí estamos trabajando algunas medidas para conversarlas con el gobierno para que nos den unos decretos directos que vayan directo a la vena como se hizo con el sector agroexportador y que funcionó", dijo el representante del gremio empresarial.