Calmell del Solar también se mostró a favor del adelanto de elecciones, pues en estos momentos se necesita "un cambio total de las autoridades" para salir de la crisis. No obstante, indicó que, para lograr este cambio, los peruanos tienen que pensar con la "cabeza fría". "No se puede hacer un cambio general en esta parte en la que estamos todos con las emociones encima, porque lo único que vamos a lograr es el regreso de los 'muertos vivientes', todos aquellos candidatos de la política por los que no hemos votado y no han salido para el Congreso ni la Presidencia y que ahora azuzan a la premura para poder tener la oportunidad si es que de suerte logran ser elegidos esta vez", explicó.