Presidente de Conveagro: "No va a existir ninguna reforma agraria si es que no discutimos el incremento del presupuesto"

Clímaco Cárdenas pidio mayor presencia del Ejecutivo y Legislativo frente a la problemática de los agricultores | Fuente: Andina

El presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, señaló en diálogo con RPP Noticias que durante el Pleno Agrario realizado en el Congreso, no se pudo "abordar el problema de hambre y de producción" en el sector agrícola.

"La producción de los congresistas —en materia legislativa— es muy pobre. Parece que estuvieran en un mundo paralelo, creo que la mejor interpretación es que gran parte no tiene vínculo con el sector agrario", aseguró en La Rotativa del Aire.

Bajo esa línea, rescató una de las leyes aprobadas en el Pleno como la del alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios "que ha permitido generar una reinserción financiera que estima a 4 mil productores agrarios".

Sin embargo, añadió lo siguiente: "El principio fundamental de toda ley y norma es que alcance a todos los beneficiarios de un sector, en agricultura nacional son 2 millones 200 mil".

Por eso, criticó que no se discutió los problemas de fondo que "iban a generar dinamismo en la economía y condiciones de cambios para ser más productivos y eficientes".

"Ninguna de esas normas se ha discutido porque este Congreso y el Ejecutivo no tienen un conocimiento sobre la pobreza de producción", comentó en RPP Noticias.

"Ayer escuche al presidente (Pedro Castillo) sobre la Segunda Reforma Agraria sin ningún tipo de presupuesto. No tiene sentido hacer más de lo msimo", criticó el presidente de Conveagro.



Rol del Ejecutivo

Clímaco Cárdenas criticó la mención del presidente Pedro Castillo sobre la Segunda Reforma Agraria porque "sin ningún tipo de presupuesto, no tiene sentido porque es hacer más de lo mismo".

Por otro lado, sobre la primera firma de convenios internacionales, para la compra de fertilizantes y llegada del primer lote al Perú, señaló que la medida será importante siempre y cuando sea accesible a los agricultores.

"El problema que ni siquiera se ha podido resolver es quiénes van a ser lo beneficiarios. Hemos dicho ampliamente que queremos que se nos venda el producto a los agricultores que producimos alimentos. Lamentablemente el Congreso ni el Gobierno reconocen qué es la institucionalidad gremial", criticó Cárdenas en La Rotativa Al Aire.



Por eso, mostró preocupación en que la compra de fertilizantes "no será suficiente en plazo y los tiempos" para los agricultores y que 1 millón de productores necesitan apoyo inmediato para resolver la crisis agrícola.

Recomendó que tanto el presidente como el Congreso sobre la renegociación de la concesión de Bayóvar (Sechura, Piura). "Perú es el único país en América del Sur que tiene ese recursos en donde la concesionaria paga 2 dólares 90 por tonelada y que se exporta y cuando compramos nosotros pagamos 900 dólares por tonelada. Es un despropósito total que no reconozcan el sentido de la emergencia".



Sobre la creación de Agromercado

En cuanto a la creación de Agromercado —antes llamado Sierra y Selva Exportadora a raíz de la modificación de la Ley 28890— , Clímaco Cárdenas calificó la medida como un "cambio burocrático".

"Este es un problema de intermediarios en el mercado nacional de alimentos, hay una presencia de intermediarios de forma perversa que se debe haber legislado", criticó en RPP Noticias.

Cárdenas refirió que el Ejecutivo y el Congreso deben tener un enfoque en los pequeños productores "y para eso no era necesario cambiar el nombre de una unidad en el Midagri que tiene el menor presupuesto, solamente alcanza para sus planillas".

"No va a existir ninguna reforma agraria si es que no discutimos el incremento del presupuesto. Y claramente no para gastar en las planillas doradas de miles de funcionarios que tiene el sector que solo conocen Lima y no están en el campo", finalizó el presidente de Conveagro en La Rotativa Al Aire.

