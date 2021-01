Dr. Juan Guillermo Piscoya, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. | Fuente: Facebook CSJ

En entrevista para Ampliación de Noticias de RPP, el nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. Juan Guillermo Piscoya, habló de su plan de trabajo para este periodo.

"Debo manifestar que en nuestro plan de trabajo nos hemos propuesto resolver varias situaciones concretas, como facilitar el acceso a la justicia para la población de la jurisdicción, con resolver celeridad y eficacia en beneficio de los justiciables, generar confianza en la impartición de justicia a la población y fortalecer la gestión institucional con enfoque a resultados", apuntó.

Asimismo, indicó que es consciente de que existe graves casos de corrupción en todas las regiones del país. "Vamos a ser inflexibles ante el menor acto de corrupción que se pueda detectar en nuestro distrito judicial", expresó.

"Para ello, estamos promoviendo la coordinación continua con las fiscalías, juzgados de corrupción y de criminalidad organizada y defensa pública", agregó.

De otro lado, se refirió a la cantidad de ciudadanos prófugos que existe en el país y que no son capturadas por las autoridades, pese al tiempo.

"Se están presentando esas situaciones y por eso es que con el presidente de las Junta de Fiscales, Dr Alessandro Lamadrid Ubillus, nos hemos comprometido a realizar labores de coordinación para efectos de poder solucionar estas situaciones que resultan inadmisibles", aseguró.

"No puede ser posible que hayan prófugos de la justicia desde hace varios años que no puedan ser aprehendidos por las agencias de control penal. Eso no solo depende del Poder Judicial, también depende del Ministerio Público y de la Policía Nacional", destacó Guillermo Piscoya.

En ese sentido, indicó que "muchas veces en las órdenes de captura y las requisitorias, se ha podido detectar que existe una alteración de datos que impide que la PNP pueda hacer una labor de control".

"Queremos detectar esas irregularidades que generan actos de corrupción. Hay que habilitar los órganos de control tanto disciplinario como penal, ya sea en el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Policía Nacional", manifestó.