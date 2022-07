Presidente de la SNI cuestionó que Pedro Castillo haya dicho medias verdades durante su mensaje a la Nación

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi, fue entrevistado en RPP Noticias e hizo un balance del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo en términos económicos. Para el representante gremial, el mandatario dijo medias verdades, pues no puso en real contexto las cifras económicas que mencionó durante su discurso. "La pobreza se ha reducido sí, pero no nos ha dicho que lo está comparando con el 2020 y no lo compara con el 2019, que es un año base sobre el cual deberíamos tener mayor reflexión", sostuvo Salazar Nishi. "Nos hablaba sobre el tema del crecimiento del empleo, pero no dijo nunca que eso ha sido en base al subempleo", agregó.