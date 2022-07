Lucio Castro, secretario general del Sutep, señaló que el mensaje presidencial fue "vacío" y con mentiras | Fuente: Andina

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, en diálogo con RPP Noticias, señaló que el Presidente de la República, Pedro Castillo, debería renunciar al cargo para "dejar en buena posición" al magisterio.

"Ya no representa la posibilidad de cambio, ha demostrado que la improvisación y la incapacidad son manifiestas en la gestión. Lo mejor que debería hacer para dejar en una buena posición al magisterio, o en una mejor posición, es renunciar", precisó.

Castro consideró ello luego de afirmar que el mensaje presidencial de Fiestas Patrias del día de ayer fue "vacío" en relación a compromisos y acciones respecto al sector educación.



"Demuestra que no es coherente con sus compromisos y con aquello que afirma. Y reafirma y ratifica su comportamiento de demagogo (...) No ha dicho nada sobre el 6% del PBI para educación (…), no ha dicho nada sobre cesantes y jubilados. Ha mentido cuando ha señalado que, por primera vez, ha pagado la escolaridad a los docentes contratados y auxiliares de educación (...) Eso no se dice y es injusto", señaló.

En ese sentido, consideró que el incumplimiento de compromisos por parte del jefe de Estado "obligatoriamente va a generar mayor malestar" en el sector magisterial. Por ello, según informó, el Sutep viene preparando acciones de protesta.

"Nosotros tenemos una reunión nacional el 5 y el 6 (de agosto) y definitivamente ahí vamos a tomar decisiones. Hoy podemos decir que lo que ha hecho el Presidente es demostrar su incapacidad. Y si tuviera dignidad, lo que debería hacer es renunciar", subrayó Castro.

Compromisos incumplidos

Según precisó el secretario general del Sutep, dicho sindicato decidió apoyar al actual Presidente en la segunda vuelta electoral debido a sus compromisos de campaña con el magisterio. Sin embargo, Castro consideró que nada de ello se ha cumplido hasta ahora.

"En la segunda vuelta decidimos votar por el señor Castillo y no precisamente por la persona, sino por las propuestas que él enarbolaba en términos de cambiar situaciones que en el país tienen que cambiar y en términos de compromisos que él hizo con el magisterio (...) Hoy, pasado el tiempo, comprobamos que ese señor no representa definitivamente la posibilidad de cambio y que las propuestas no han sido cumplidas", explicó.

Contrario a ello, Castro consideró que el Gobierno solo ha apoyado a un sector docente afín a sus intereses políticos, el cual, según afirmó, "ha capturado" el Ministerio de Educación (Minedu).

"El Sutep es el sindicato que tiene cerca de 300 mil afiliados, el Fenate, según información del mismo Minedu, no más de 3 mil. Hablamos de un sindicato insignificante que tiene el auspicio del mismo Gobierno. Y es este sindicato el que maneja el Gobierno", señaló.

En esa línea, respecto al decreto supremo que establece cambios en los estatutos de la Derrama Magisterial que facilitarían el ingreso de miembros del Fenate en la dirección de dicha institución, Lucio Castro afirmó que la medida es "inconstitucional".

"Los maestros no vamos a dejar que nuestro dinero sea tocado por quien no tiene un solo sol en nuestras arcas. Vamos a tomar acciones diversas que vamos a desarrollar (...) Hay un acto ilegal, hay un acto perverso de destruir una entidad privada que es tradicional para el magisterio", anunció.