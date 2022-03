Presidente de la SNI: Sesión del Acuerdo Nacional se postergó "porque no se le quiere dar un uso político"

Presidente de la SIN se refirió a los temas que debería abordar el Acuerdo Nacional | Fuente: RPP Noticias

El ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), explicó que una de las razones por las cuales no se han reunido este sábado en el Acuerdo Nacional es porque "consideramos que no se le quiere dar el uso político" a este espacio de trabajo y para que no se especule que esta institución "está apoyando al Gobierno o no".

"El primer ministro nos escuchó, y ha habido diferentes reuniones, y al final el Gobierno la PCM, el ministro Aníbal Torres, es el que ha decidido que no se haga la reunión el día de hoy, sino que ellos nos van a decir la próxima reunión cuándo debe ser y en un comienzo se declaró que se iba a ir para ver la agenda, pero no es verdad eso", indicó en Enfoque de los Sábados.

El empresario consideró que uno de los principales temas que se deberán abordar en la sesión del Acuerdo Nacional son los retos de la minería, que ha sido incluido dentro de un plan de trabajo elaborado por la Sociedad Nacional de Industrias, el cual, además, contó con la aprobación de varios partidos, incluido Perú Libre.

"Hay personas en el Perú que no están de acuerdo con la minería, esa es una cosa real. Hay personas que no quieren, hay personas que sí están por el diálogo. Cuando yo entré (a la SNI) me dijeron que no toque ese tema y yo pregunté por qué. Hemos trabajado todos y hemos llegado a que la minería es importante para nuestro país", indicó.

"Por eso es que nosotros vemos estos problemas en el sector minero, a lo cual la última vez que hablamos por el primer ministro le dijimos que, si aquí hay un problema número uno a resolver, es el minero, y yo le dije, desde el punto de vista empresarial: 'si ustedes resuelven eso, el resto va a seguir tranquilo'", agregó.

Márquez también opinó que otro tema que debería ser abordado es la problemática de la inseguridad ciudadana. Al respecto, reconoció que "no es un problema que lo ha creado el Gobierno, sino que viene de atrás" por la falta de policías y de equipamiento. Pese a esto, consideró que en 8 meses de gestión este tema debería haber sido combatido.

Sesión del Acuerdo Nacional será reprogramada

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que la sesión del Acuerdo Nacional, prevista inicialmente para este sábado 26 de marzo, ha sido reprogramada a solicitud de un grupo de representantes de los sectores participantes para una nueva fecha, la cual "será informada a los actores del Acuerdo en una próxima convocatoria".

"En la línea de fortalecer la política de diálogo del Gobierno, la convocatoria a todos los sectores representados en el Acuerdo Nacional busca alcanzar y consolidad consensos en beneficio del país", señaló la PCM en un breve comunicado.

El presidente de la República, Pedro Castillo, había anunciado la convocatoria de una nueva sesión del Acuerdo Nacional, con el objetivo de llegar a consensos en beneficio del país.

"Anuncio desde este espacio que el sábado 26 de marzo llevaremos a cabo el Acuerdo Nacional, la Asamblea del Acuerdo Nacional, adonde están en forma disciplinada, ordenada y orgánica invitados para que participen", había señalado durante el I Encuentro de Mancomunidades Municipales del país.

En ese sentido, el jefe de Estado manifestó que esta nueva sesión del Acuerdo Nacional permitirá ver y tratar las necesidades del país. Agregó que su presencia constituye el compromiso del Gobierno para hacer realidad la descentralización.

"Recogemos este grito democrático, en mi discurso ante el Congreso hemos dicho que volteamos la página de la confrontación, de estos dimes y diretes inútiles, pues no podemos heredar más cosas que hacen daño al país", refirió.

