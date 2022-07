Joswilb Vega, presidente del comité organizador del CADE Universitario 2022 | Fuente: RPP Noticias

Joswilb Vega es el presidente del Comité Organizador del CADE Universitario 2022 y compartió en RPP Noticias las conclusiones del encuentro. Dijo que el mensaje ‘tu progreso es mi progreso’ encierra el espíritu que se quiso imprimir a este CADE.

“No sé si han visto detrás de un tráiler, mototaxi o combi esta frase ‘Tu envidia es mi progreso’. Tenemos que dar vuelta a esa frase, no es así. Al contrario tenemos que enviar el mensaje ‘Tu progreso es mi progreso’”, dijo en RPP.

Vega dijo que el CADE Universitario es el único espacio que existe en el país que congrega a todos los universitarios del país, de todas las universidades de todas las regiones. “Tiene la responsabilidad moral de congregar a estos jóvenes, de hacerlos conscientes de que el país está compuesto por mucha diversidad: costa, sierra y selva, centro, norte y sur. Somos un país muy diverso”, refirió.

Entre las conclusiones que se dieron en CADE Universitario 2022, Vega comentó que los jóvenes fueron conscientes de que sus puntos de vistas no son únicos. “No somos dueños de la verdad”, refirió.

Asimismo, los jóvenes concluyeron que tienen una responsabilidad desde donde estén. “No tienes que ser político, ni empresario. Todas las mañanas tienes que decir, ¿qué me duele? El tráfico, la discriminación a cierto tipo de población, que no haya una educación de calidad, que no haya empleo. Entonces, ve y trabaja, porque tienes responsabilidad para arreglar eso”, dijo.

Una tercera conclusión es que todos tienen propósitos como personas. La cuarta conclusión está referida a que esos propósitos por muy diversos que sean tienen que confluir en un único progreso nacional, refirió.

Joswilb Vega indicó que en el segundo día del CADE Universitario 2022 los expositores hablaron de su experiencia al haber emergido de “zonas complicadas” del país. Por ejemplo, Julio Garay, Margareth Velazco o el mismo Joswilb Vega, que creció en Chumbivilcas.

“Tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar duro, las cosas no van a caer. No podemos lamentarnos en que ‘nací en Chumbivilcas, quechuahablante, no tengo luz, tengo un colegio que no está bien hecho. Ese es mi destino’. Esa no es la actitud, no soy solo yo, son cientos de peruanos y ahora están contribuyendo al país desde donde están”, dijo.

Joswilb Vega dijo que durante el CADE no se habló exactamente de política, al considerar que es complicada. “No nos gustaría perder el tiempo ahí, pero sí hemos hecho llamado a los que sí tienen vocación política, esa vocación de servicio, a que ‘se ganen el pleito’”, refirió.



