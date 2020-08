La fecha 7 de la Liga 1 Movistar quedó suspendida tras aglomeraciones de hinchas previo al partido de Universitario de Deportes vs. Cantolao. | Fuente: Liga 1 de Fútbol Profesional

Aún hay “esperanza y optimismo de que se reanude el torneo” de fútbol Liga 1 Movistar, según indicó este domingo el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín. Sin embargo, precisó que no se hará hasta que se logren compromisos por parte de los involucrados, entre ellos clubes, organizaciones y Gobierno.



Así mismo, resaltó que si persisten las aglomeraciones de hinchas “tendremos que suspenderlo definitivamente, porque no podemos exponer a nuestra población. No podemos exponer a la población al nivel de fallecimientos que tenemos en este momento”, dijo San Martín en el dominical Punto Final.



Desde la suspensión del torneo, el último viernes, el IPD ha mantenido constantes reuniones con las organizaciones involucradas en la realización del torneo así como, con los clubes, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. “Todo este fin de semana hemos estado en contacto y seguiremos en contacto en los próximos días”, aseguró.



Según el presidente del IPD, faltó que los clubes de fútbol manden “mensajes fuertes y concisos” a sus hinchadas para evitar estos actos vergonzosos que ponen en riesgo la salud de las personas. Sin embargo, lo ocurrido aquel día en los exteriores del Estadio Nacional no pasará por “agua fría” y se buscarán responsables.



“Tenemos que ir más allá y que se sancione a los responsables. Por eso es importante, que tengamos el compromiso de que esto no puede pasar por agua tibia y que deben de haber sanciones para quienes generen este tipo de actividades”, sostuvo.



Sobre los clubes privados, Gustavo San Martín dijo que los socios pueden ingresar a ellos, pero con un aforo reducido y para practicar deportes únicamente al aire libre. Comentó además que varios deportes del IPD se han reactivado, entre ellos, tenis, ciclismo, judo, karate, box y otros.