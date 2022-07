Presidente del JNE negó reunión con Zamir Villaverde durante elecciones generales: "Rechazo esos infundios"

Presidente del JNE negó reunión con Zamir Villaverde durante elecciones generales

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, volvió a negar reuniones con personajes investigados como Zamir Villaverde, Bruno Pacheco o Vladimir Meza con el fin de favorecer al presidente Pedro Castillo en las últimas elecciones generales.

"Como era previsible, se han producido algunos comentarios absolutamente desmedidos, extralimitados y falsos en relación al desempeño del JNE y su presidente en la primera y segunda vuelta. No es novedad que se haga, es un grupo que, de modo sostenido, viene haciendo lo mismo, (pero) felizmente no son un grupo que haya calado en el criterio nacional", dijo.

"Rechazo esos infundios, esas falacias, sobre reuniones con gente con la que no he tenido trato, ni con el señor Villaverde, ni con el señor Pacheco, ni con el señor Meza, ni con ninguna de las personas que esta gente está refiriendo. Tampoco me he reunido jamás con ellos en Lima, fuera de Lima ni en ninguna parte", agregó.

Durante un evento oficial, el magistrado también dijo que estas versiones buscan desacreditar la labor de organismos electorales, en este caso, del JNE. Esto luego de que el abogado de Zamir Villaverde revelara que el investigado empresario ha entregado nuevos audios, entre los que se encontraría uno relacionado con el supuesto fraude electoral..

"Afirmaciones sin sustento, que buscan generar dudas sobre el desempeño del presidente del JNE, probablemente para justificar algún tipo de intervención o algún tipo de efecto, pero nosotros, ni institucional ni personalmente, vamos a responder a afirmaciones sueltas, que coloquialmente se conocen como chismes. Nosotros no vamos a responder", apuntó.

Zamir Villaverde entregó nuevos audios

Recientemente, Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, reveló que, momentos antes de abandonar el penal, el investigado empresario entregó a la fiscal Karla Zecenarro tres audios "que tienen una enorme importancia". Uno de estos, comentó, "tiene información clara respecto a todo el contexto denominado el fraude electoral".

"Ese es el primero de esos audios, no es el único. Los demás se van a ir entregando conforme comience a realizar el señor Villaverde el proceso de obtención de los mismos porque se encontraba en una situación de difícil acceso desde el penal. Se tomará unos días y de ahí estará abocado a cumplir con su acuerdo, que es colaborar con la justicia", indicó.

En otro momento, Julio Rodríguez aseguró que parte del material entregado por Zamir Villaverde ha sido corroborado por la Fiscalía. Recordó, además, que la fiscal del caso, la doctora Karla Zecenarro, ha hecho una "corroboración escrupulosa" antes de remitir los informes al fiscal de la Nación y continuar con la investigación del caso.

"El detalle al que ha llegado la doctora Zecenarro es bastante contundente y eso es lo que la lleva a decir que esta persona (Villaverde) tiene más información que puede ser accesible desde fuera del penal y dentro de los acuerdos que se celebran tiene que menguar las medidas personales que pesan sobre esta persona para que se sienta que estamos ante una negociación que beneficia a ambas partes", indicó.

