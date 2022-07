Zamir Villaverde contó detalles de su relación con Fray Vásquez. | Fuente: Andina

El empresario Zamir Villaverde contó detalles de su relación con el exministro no habido Juan Silva y los sobrinos del presidente Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. En conversación en el programa Combutters de Willax TV, Villaverde contó que Silva “me pide un dinero para poder dárselo a Pedro Castillo”.

De acuerdo con Villaverde, Juan Silva era una persona de “mucha confianza” del presidente Pedro Castillo. Asimismo, dijo que el dinero que le pide Silva era “porque recién habían entrado al gobierno y no habían comprado su sueldo”.

“‘Préstame 30 mil soles para darle al señor Pedro Castillo’”, afirma Villaverde que le dijo Juan Silva.

De acuerdo con el aspirante a colaborador eficaz, el sobrino Fray Vásquez “me confirma la recepción de los 30 mil soles”.

Contó, además, que conoció a Juan Silva, a través de Fray Vasquéz. “El señor Juan Silva me dice que Pedro Castillo necesitaba apoyar, devolver el favor a las empresas que habían apoyado a su campaña. Ahí que él me pide un favor de poder apoyarlo en que esas empresas puedan ganar”, dijo.

De acuerdo con Zamir Villaverde, fue así cómo conoció y entró en confianza mayor con el exministro Juan Silva. “A través de esa confianza, me pide ‘préstame 30 mil’”, dijo.

Zamir Villaverde en libertad

El investigado empresario Zamir Villaverde abandonó el último martes el penal de Ancón días después de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva que cumplía desde su detención el último marzo en el marco de la investigación en su contra por presuntos actos de corrupción.

La decisión del juez Manuel Chuyo Zavaleta se tomó luego de que el abogado de Villaverde, Julio Rodríguez, solicitara directamente al juzgado esta petición tras conocerse que el proceso de colaboración eficaz al que se había acogido tiene más avances con la entrega de información y su corroboración.

Durante la audiencia reservada para evaluar la situación de Zamir Villaverde, la fiscal Karla Zecenarro se pronunció a favor de la liberación del empresario ya que reconoció que estaba colaborando con las investigaciones y que su seguridad estaba en riesgo en el centro penitenciario.



PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.