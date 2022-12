Protestas en Perú: ¿cómo se ve afectado el sector económico ante las manifestaciones y bloqueos?

Jaime Gallegos, gerente general de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), informó en La Rotativa del Aire que desde el día lunes el ingreso de alimentos cayó entre 15% y 20% en el Gran Mercado Mayorista de Lima debido a los conflictos en regiones. No obstante, precisó que esta disminución no está afectando los precios en el GMML. "El día de hoy han ingresado 4 257 toneladas y el ingreso (normal) de un miércoles es de aproximadamente 5 000 toneladas, hay una baja de entre el 15% y 20%. Esto en el Mercado Mayorista no está afectando los precios, pero sí estamos observando que en los mercados locales está comenzando a incrementarse", expresó.