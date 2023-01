El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, lamentó los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, informó que 6 cortes superiores (Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Arequipa y Puno) han sido afectadas producto de las manifestaciones a nivel nacional. Según precisó, se está haciendo un inventario del material perdido; no obstante, lamentó que muchos de estos sean juzgados de familia.

"Pienso que estos ataques en realidad pueden tener dos orígenes: elementos que buscan causar caos, pero también de alguien que busca destruir expedientes judiciales porque en estos (ataques) se han quemado expedientes judiciales, pero lo más grave es que los que más se han quemado son de personas humildes de juicios de alimentos", indicó el magistrado.

"Los ataques al Ministerio Público podrían hacer pensar que algún tipo de delito organizado está detrás de todo esto, como es el caso de la minería ilegal, tráfico de drogas, incluso la posibilidad de terrorismo porque no se encuentra sentido a que se ataque justo estas sedes y se le destruya y se queme expedientes. Se paralizan los juicios y hay personas que pueden tener intereses de que esto ocurra", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Arévalo Vela expresó su preocupación por la forma violenta en la que un sector de la ciudadanía está expresando su postura. Asimismo, recordó que este viernes se reunirá con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes le expondrá la situación de violencia que afecta al país.

"Hay personas que han fallecido, hay vidas que lamentar. Posiblemente muchas de estas personas que han fallecido solo protestaban, pero también tenemos que ver que en estas manifestaciones ha habido personas que hemos visto cómo van a tumbar las paredes del aeropuerto y cómo han atacado nuestros locales. Estos personajes que han hecho esto no pueden ser verdaderos protestantes", señaló.

Un policía resultó herido durante nuevas protestas en Cusco

Este jueves un policía resultó herido en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y un grupo de manifestantes en la provincia del Cusco.



Decenas de efectivos se ubican a la altura de la avenida 28 de julio, en el distrito de Wanchaq, para evitar que los protestantes lleguen al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete y tomen la infraestructura.



Los agentes emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes lanzaron piedras, botellas y otros objetos contundentes.

El choque provocó que un personal policial resultara herido. Alrededor de hora después, el afectado fue trasladado a un establecimiento de salud.



Las protestas ciudadanas, que se producen en varias regiones del país, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a una asamblea constituyente y nuevas elecciones para 2023. Hasta el momento, el número de fallecidos asciende a 49.

Más temprano, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que Dina Boluarte, que gobierna el país desde el pasado 7 de diciembre, no renunciará al cargo de presidenta de la República.



"La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quisiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la República seria abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno", dijo en una conferencia de prensa.

