Detienen campaña de vacunación en Pueblo Libre. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edgardo Reto

La campaña de vacunación que se realiza en el local del Estadio Torre Tagle, ubicado en Pueblo Libre, ha reportado varias deficiencias, como la demora en el inicio de la jornada, pero la que más ha sorprendido es la falta de jeringas para continuar con la inoculación de los adultos mayores de 80 años.

El señor Alberto Bonilla, quien llevó a su madre de 92 años para vacunar contra la COVID-19 hasta dicho local, pidió a las autoridades más organización.

“Primero fue el cambio de lugar, que ha sido a último momento. Varias personas seguro que han ido al Estadio de San Marcos (...) Las vacunas llegaron tarde, se han demorado como dos horas. Lo más increíble es que a mitad de la vacunación ya se acabaron las jeringas”, comentó para RPP Noticias.

“Hemos esperado que lleguen las jeringas. No sé qué va a hacer la gente que está esperando afuera. Hay bastante gente. Un poquito más de organización, que los funcionarios vean su logística”, aseveró.

Al local de Pueblo Libre se han citado cerca de 1300 adultos mayores, a las 7 a.m., sin embargo, las vacunas llegaron alrededor de las 10 a.m.. Al cierre de esta nota, llegó un reducido lote de jeringas, por lo que no se sabe si se podrá finalizar con la jornada de vacunación.

RPP también conversó con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien dio a conocer que se comunicó con el Ministerio de Salud para consultar sobre las deficiencias en este distrito y le confirmaron que “ha habido problemas con la distribución” de vacunas y jeringas.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: Gobierno declaró las mascarillas como un bien público y las distribuirá de forma gratuita y descentralizada