Puno: hallan cadáver de un hombre entre los residuos sólidos en la mina Rinconada

Efectivos de la Policía Nacional hallaron el cadáver de un hombre entre los residuos sólidos en el sector de Pampa Molina del Centro Poblado de Lunar de Oro del distrito de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, región de Puno, informaron desde la región policial.

Según la Policía, fue a través de una llamada telefónica que alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo identificado como Ademir Fuentes Yucra (39) años, quien vestía un mameluco que aparentemente correspondería a un trabajador minero.

Con el conocimiento del representante del Ministerio Público se cumplieron con las diligencias y el cuerpo fue trasladado a la Morgue con la finalidad de cumplir con la necropsia de ley.

La División de Investigación Criminal, DIVINCRI, ya inició con las investigaciones.