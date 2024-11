Caso Qali Warma: denuncian que conservas que daban a escolares contenía carne de caballo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Noemí Alvarado Llanos, testigo en el caso de presunta corrupción en Qaliwarma, denunció que la empresa Frigoinca habría estado entregando, desde 2021, al programa de asistencia alimentaria escolar conservas con carne de caballo, pero que eran etiquetadas como carne de res.

En el programa Cuarto Poder, la extrabajadora de la compañía que distribuye conservas Don Simón contó que traían carne de caballo desde un camal de Huancayo y mostró videos que fueron grabadas en el 2018 por ella misma y que evidenciarían su imputación.

La mujer, quien fue empleada de confianza de Nilo Burga, dueño de Frigoinca, explicó que “algunos lotes” que se adjudicaban “eran solo de caballo, otros solo de res y otros una mezcla”.

En su testimonio, también reveló los resultados de un análisis de ADN cárnico realizado en mayo de 2019 sobre el producto que su exjefe vendía, con el fin de verificar la autenticidad de la carne. Según el documento, el resultado indicó que la muestra "contiene carne de caballo en su constitución".

Alvarado Llanos detalló que, por órdenes de Burga, llevó la carne a un laboratorio para adelantarse a una acción que un proveedor, ya sospechoso del engaño, tomaría.

De acuerdo con el dominical, los productos defectuosos llegaban a colegios de las regiones La Libertad, Áncash, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas y Lambayeque.

Además, acusó a Víctor Salazar, quien fue funcionario del programa Qali Warma hasta diciembre de 2022, y a Freddy Hinojosa Angulo, actual vocero de la Presidencia de la República, de ser cómplices en este presunto caso de corrupción, otorgando favores a la empresa Frigoinca.

Noemí Alvarado Llanos expresó temor por su vida. "Mi abogado no sabe que estoy aquí. El señor Nilo Burga, dueño de Frigoinca, ya me está mandando a buscar. En el mercado me dicen que me está buscando, y él me va a silenciar. Lo conozco y sé lo que es capaz de hacer”, afirmó.

Respuesta del Midis

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se pronunció tras la denuncia periodística y aseguró que "viene apoyando de manera decidida y permanente" las investigaciones de la Fiscalía sobre Frigoinca y los funcionarios implicados.

"Desde el pasado 7 de octubre se suspendió la liberación, distribución y consumo de todas las conservas de la marca Don Simón, propiedad de la empresa Frigoinca, las cuales no se consumen en ninguna escuela pública atendida por Qali Warma hasta la fecha", indicó.

El Ministerio también anunció que solicitará ampliar la denuncia para determinar las responsabilidades penales de los representantes de la empresa y los trabajadores involucrados.