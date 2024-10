Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cajamarca: escolares ingresan a hospital por intoxicación presuntamente por comer arroz de Qali Warma

El director de la UGEL del área, Salomón Goicochea, señaló que están a la espera de los resultados médicos para poder confirmar la causa de la intoxicación. | Fuente: RPP

Siete escolares del colegio ‘821013’, del centro poblado de Cruzconga, ingresaron de emergencia al Hospital de Celendín, al presentar un cuadro médico de intoxicación, presuntamente tras ingerir arroz de Qali Warma, en la región Cajamarca.

La docente Edilma Rojas indicó que los niños presentaron vómitos, dolores estomacales y mareos; tras consumir un arroz chaufa preparado con el insumo entregado por el programa nacional.

El director de la UGEL del área, Salomón Goicochea, señaló que están a la espera de los resultados médicos para poder confirmar la causa de la intoxicación.

"Me he trasladado a este nosocomio con la finalidad de verificar el estado de salud de siete estudiantes de la institución educativa del nivel primario de Cruzconga. Y justamente hemos recibido la alerta, por eso nos hemos trasladado. Estamos a la espera de que los médicos que están viendo estos casos diagnostiquen y si efectivamente se debe a la ingesta de los alimentos de Qali Warma. Es una presunción nada más. Luego, una vez que se tiene ya los resultados me imagino se estarán informando de acuerdo a la verdad de los hechos", dijo.

Asimismo, otro grupo de estudiantes presentó síntomas leves, por lo que fueron derivados a sus casas, y en algunos casos al puesto de salud del sector.

Los padres de familia y docentes expresaron su preocupación por la calidad de los alimentos distribuidos, y también exigieron una pronta investigación por parte de las entidades correspondientes.

Por su parte, Qali Warma emitió un comunicado, en el que indica que se determinarán las causas de lo sucedido y que se dará una evaluación de los productos. Asimismo, precisa que se dará una asistencia técnica y capacitación en manipulación y preparación de alimentos, y buenas prácticas de almacenamiento.