Rafael López Aliaga se pronuncia tras la muerte de Abimael Guzmán.

El líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, comentó este lunes cuál debería ser, a su juicio, el tratamiento que el Estado tendría que dar a los restos del fallecido cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

"Simplemente haría una cremación y las cenizas las pondría en algún lugar fuera del Perú, es decir, fuera de las 200 millas peruanas, fuera del Mar de Grau", señaló a la prensa.

A su juicio, la reacción que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo "ha sido muy tibia". "Me parece que el Ejecutivo ha debido marcar distancia", añadió.

También criticó que en la Junta de Portavoces del Congreso realizada en vísperas, no estuviera presente el representante de la bancada de Perú Libre y que horas más tarde haya añadido su firma al comunicado conjunto que emitió esa instancia.

"Por ejemplo, cuando hubo reunión de Junta de Portavoces ayer, el representante del partido del Ejecutivo no fue, pero luego después adhirió su firma, eso es muy tibio, pues", expresó el excandidato presidencial.

Mininter anuncia proyecto de ley para incinerar a Abimael Guzmán

Hoy el ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció que desde el Poder Ejecutivo, presentarán un proyecto de ley a fin de permitir que el cuerpo del líder de Sendero Luminoso sea incinerado.

En declaraciones al medio SolTVPerú, el titular de la cartera indicó que este proyecto será dado a conocer por el presidente de la República, Pedro Castillo. "Desde el Poder Ejecutivo, se está promoviendo un proyecto de ley, que dará a conocer el presidente de la República, a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán", dijo.

El ministro precisó que, al no haber una norma definitiva al respecto, es necesario contar con un marco legal. "Con eso estaremos dando respuesta en torno a lo que se hará con el cuerpo de Abimael Guzmán, quien ya no es sujeto de derecho. El tema depende de la emisión de una norma, porque no tenemos legislación al respecto", expresó.

Más temprano, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, solicitó a la Fiscalía de la Nación que disponga la cremación del cadáver del cabecilla terrorista, quien murió el sábado pasado tras permanecer 29 años en prisión.

El titular de dicho sector envió un oficio a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, para invocarle que "tome las acciones necesarias" para que el Ministerio Publico disponga la cremación de los restos Guzmán.