El repartido grabó la agresión verbal de la que fue víctima. | Fuente: Twitter

La empresa de delivery Rappi expresó este miércoles su rechazo a "los actos de intolerancia y agresión" en contra de Junior Venanzio Ramírez, uno de sus repartidores que fue víctima de insultos xenófobos y amenazas de parte de un cliente.

Mediante un comunicado, precisaron que han estado en comunicación con el repartidor afectado y le han brindado apoyo, asimismo están colaborando con las autoridades "para que este caso sea debidamente atendido".

Indican, además, que intentaron comunicarse con el cliente en cuestión en repetidas ocasiones por los canales establecidos, pero que no ha sido posible establecer contacto.

"Ante la gravedad de los hechos denunciados, los cuales constituyen un presunto inclumplimiento a las obligaciones y deberes de los usuarios, hemos tomado la decisión de bloquearlo y no permitirle el uso de la plataforma hasta que las autoridades definan lo ocurrido así como las responsabilidades del caso", añaden.

Finalmente, hacen una invocación a la ciudadanía a "expresar su rechazo a este tipo de actos violentos discriminatorios y apoyar a los repartidores".

La agresión verbal

La agresión fue grabada por la víctima y en el video se observa a un hombre de mediana edad, aún no identificado, quien le lanza insultos porque la bolsa que portaba dos refrescos se había roto. La grabación fue compartida por redes sociales.

Junior Venanzio Ramírez dijo a RPP Noticias que no respondió a los improperios por temor a perder su empleo. “Por cuidar mi trabajo (no respondí). Tengo una niña pequeña y pensando en ella fue que no respondí”, señaló.

El joven precisó que el hombre lo acorralaba en forma amenazante. “Él se me acercaba como queriéndome golpear, pero yo lo esquivé”, dijo. El repartidor indicó que al final el hombre agarró su pedido y el asuntó quedó ahí.



Carlos Scull, embajador de Venezuela en Lima designado por Juan Guaidó, dijo a través de su cuenta de Twitter que ayudará al joven para que pueda presentar una denuncia.

“Hemos pedido su número de contacto para apoyar a la persona agredida a que pueda formular la denuncia ante las autoridades competentes”, escribió.