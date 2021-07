Raúl Ferrero Costa, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. | Fuente: RPP Noticias

El doctor Raúl Ferrero Costa, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, advirtió los riesgos del intervencionismo estatal en los medios de comunicación y expresó su preocupación en que la libertad de expresión pueda verse amenazada con eventuales iniciativas de parte del próximo gobierno contempladas en el plan de gobierno de Perú Libre.

"Hemos leído que se menciona que los ministerios de Cultura y Educación evaluarán los contenidos de la televisión y las radios antes de su difusión para así evitar que se atente contra la moral y las buenas costumbres, dicen ellos. Eso es muy peligroso porque merece una evaluación que puede ser incorrecta y se acaba con la libertad de expresión", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el presidente de la Academia Peruana de Derecho advirtió también que Perú Libre pueda presentar una ley de regulación de los medios para evitar los abusos de la prensa, según las palabras del propio partido; sin embargo, el abogado recordó que para este objetivo no se requieren leyes especiales.

"Al final resultan peligrosas y contrarias a la libertad de expresión. Para ello existe una clara legislación penal que es más que suficiente, no hay necesidad de una ley de regulación de medios, ya nos ha pasado y todos recordamos lo que ha pasado cuando se controla la libertad de prensa y se controlan los medios", apuntó.

La Constitución reconoce la libertad de expresión

De otro lado, Ferrero Costa recordó que la Constitución aborda este tema y reconoce "con contundencia", en su segundo artículo, las libertades de información, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio de comunicación "sin previa autorización ni censura".

"Estamos de acuerdo en que la prensa debe ser cuidadosa con todo aquello que denuncia y no debería hacerlo cuando no está segura de lo que pueda decir, lo que no afecta a una prensa libre que es indispensable porque garantiza la información que debe proporcionar a su pública para que conozca la realidad", sentenció.

"Yo no creo que esa sea la voluntad del presidente Pedro Castillo, me causa, más bien, la impresión de un hombre que quiere hacer las cosas bien (...) Eso (ley de regulación de medios) es muy riesgoso y hay que tener cuidado y estar vigilantes. Si hay un proceso en marcha hay que ponerle la atención porque se pueden agarrar de ese proceso", añadió.

