Reniec: Dos millones y medio de jóvenes votarán por primera vez en las próximas elecciones

Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), reveló en Las Cosas Como Son que dos millones y medio de jóvenes ejercerán su voto por primera vez en las próximas elecciones generales del 2026.

Asimismo, la titular del Reniec informó que el 74% de todos los ciudadanos que conforman el padrón electoral “nunca ha votado por una segunda Cámara en el Congreso”. Y es que, en las elecciones del 2026, los peruanos deberán elegir 60 representantes para el Senado y 130 parlamentarios que conformen la Cámara de Diputados.

“Hemos presentado el primer simulacro de cierre del padrón. Tenemos 27 474 000 votantes que podríamos ser”, expresó.

En esa misma línea, Carmen Velarde resaltó que el padrón se viene “elaborando” por primera vez de “manera interinstitucional”; es decir, que todas “las entidades pertinentes”, entre ellas el Minsa, el Poder Judicial, entre otros, vienen colaborando en su realización.

“Por ejemplo, le hemos pedido al Ministerio de Salud y al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público la información de los fallecidos, las personas que tienen Certificado Médico de Defunción. Hemos cruzado esa data con la data que tiene Reniec y hemos encontrado que, desde las últimas elecciones hasta el 31 de enero, tenemos 664 mil fallecidos retirados del padrón electoral, pero -lamentablemente- 8 085 personas con Certificado Médico de Defunción aún no han sido inscritas como tales en el Reniec por sus familias”, manifestó.

“[…] Al Poder Judicial, por ejemplo, le hemos solicitado que nos pueda acelerar las sentencias de muertes presuntas o de desapariciones. Con Migraciones, estamos solicitándole la lista de las personas que hayan salido del país; los peruanos que han salido y luego de dos años no han retornado porque vamos a cruzar el domicilio. Si su domicilio sigue en el Perú, tiene que hacer su cambio de domicilio en el extranjero. Pero si su domicilio sigue en el país, no afuera, y no ha regresado, o no ha hecho el cambio, o de repente está fallecido, tenemos que ver cómo lo ubicamos. Esta depuración ayuda a que, por primera vez, al ser interinstitucional, podamos tener un padrón con una mejor consistencia”, acotó.

Medidas adicionales para garantizar la transparencia de las próximas elecciones

La jefa del Reniec también detalló que “han solicitado un dinero” al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para colocar en los principales centros de votación del país equipos para “verificar la identidad” de los votantes en las próximas elecciones.

“Se colocarían con nuestro ID PERÚ para reconocer el rostro de los peruanos y los miembros de mesa sepan que esta es la persona que sí va a votar. Lo vamos a hacer como un piloto, como una prueba, porque no es algo que esté aquí regulado. Si todo sale bien, por supuesto, [vamos a] ponerlo a disposición del sistema electoral. Y, también, si llega alguien que lo reconocemos con su DNI caducado, le daremos notificación cívica de que por favor lo actualice”, detalló.

Adicionalmente, acotó que, con este presupuesto, Reniec elaborará una aplicación que permita reconocer a los integrantes de las agrupaciones políticas por medio de sus rostros, dejando de lado las firmas recopiladas de forma física por estas. Ello se llevará a cabo a través de la base de fotos que posee la entidad.

“Ya no queremos más el tema convencional de las firmas, donde los partidos tienen que inscribirse con firmas y venir peritos y denunciar casos de firmas falsas. Reniec va a elaborar un aplicativo que va a permitir que se reconozca a la persona. Yo quiero afiliarme al partido X, al partido Z y entonces le va a llegar a su correo electrónico o a su celular una notificación de que usted se ha afiliado al partido X. En Reniec iremos por el rostro, se le va a reconocer, se irá acumulando”, concluyó.