Reniec publica informes técnicos con verificación de firmas de afiliados a partidos políticos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó en su página web institucional los 130 informes técnicos remitidos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre el 2021 y el 2025, que contienen más de 300 mil registros de firmas observadas de diversos partidos políticos.

"Esta información está disponible a través de los mecanismos de acceso a la información pública y ahora también pueden ser consultados mediante la página web institucional", precisaron.

Según informaron, los informes se basan en el cotejo que realiza el Reniec: una comparación entre la firma registrada en la ficha de afiliación y la firma obrante en nuestra base de datos. "Cuando se encuentra una coincidencia razonable, la firma se considera válida; caso contrario, se declara no válida. Cabe señalar que este proceso no incluye un peritaje, ya que no forma parte de las competencias institucionales", explicaron.

Además, señalaron que, como resultado de este trabajo, los más de 300 mil registros de firmas observadas han sido puestos en conocimiento del JNE y de la Fiscalía de la Nación para las acciones que correspondan.

Agregaron que, en coordinación con el JNE y la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el Reniec ha impulsado un proyecto de ley que propone el uso de tecnología de reconocimiento del rostro de cada ciudadano para la afiliación a partidos políticos y movimientos regionales. Esta iniciativa ya fue aprobada en primera votación y se espera su ratificación en el Pleno del Congreso.

"El Reniec reafirma su compromiso firme e inalterable con la transparencia, la democracia y la consolidación de un proceso electoral confiable, seguro y legítimo para todos los peruanos", culminó el comunicado.