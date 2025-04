Afiliaciones sin consentimiento: ¿qué pasará con los partidos políticos denunciados?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de los reportes de afiliaciones de manera irregular en partidos políticos, la pregunta que surge es si estas agrupaciones políticas recibirán o no sanciones.

Los afectados presumen que las organizaciones políticas hicieron uso de sus datos personales, firmas y huellas digitales para lograr contar con las 25 mil fichas de afiliación que les exige la ley para lograr su inscripción, y así poder participar de las Elecciones Generales 2026.

“En mi caso se realizó dos intentos de afiliación y ya en el segundo se me aceptó, según ese sistema. También me apena pensar que el JNE se preste a esto, ya que ellos deben de verificar que uno haya dado su autorización. Yo recién me entero”, señaló Mauricio Carrasco Aguilar, quien se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que había afiliado sin su consentimiento al partido político Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso.

Ante ello, los ciudadanos piden sanciones, como podría ser el retiro de la inscripción, de comprobarse los hechos irregulares. Al respecto, el abogado experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, explicó a El Poder en tus Manos de RPP, que la Ley de Organizaciones Políticas no contempla este tipo de sanción para los partidos.

“En resumidas cuentas, no va a pasar nada con ningún partido. No se va a determinar la responsabilidad penal a nivel de organización. Y, si se hallan responsabilidades, serán de tipo individual que suelen recaer sobre el personero legal o algún dirigente, pero la responsabilidad no es del partido en su conjunto [...] Si en el proceso penal se determina que ha habido una falsificación masiva de firmas que ha beneficiado la inscripción del partido, debería quitarse la inscripción, pero como esto no lo dice la ley, no va a pasar nada”, señaló.

Y es que, según la Ley de Organizaciones Políticas, las causales de suspensión de inscripción de un partido político van desde no mantener el número de afiliados necesarios (25 288), presentar conducta antidemocrática, no haber alcanzado escaños en alguna cámara del Congreso tras el último proceso electoral, entre otros.

Villalobos agregó que, si en el futuro se aprueba alguna modificación a la ley electoral en el Congreso de la República, las sanciones no serán retroactivas.

Por su parte, Omar Awapara, secretario de la Asociación Civil Transparencia indicó en Ampliación de Noticias de RPP, que 'lamentablemente la mala práctica de usar datos o firmas falsas para lograr la inscripción ha sido común' y por eso es necesario la fiscalización permanente por parte de las autoridades electorales.

"Esto que ha sido sorpresivo, de tener más de 40 partidos inscritos, lo que pudo haberse visto como un signo de salud democrática, ha terminado por ser un negocio más [para la fabricación de firmas]... Y aquí yo creo que la responsabilidad pasa en primer lugar por los partidos políticos que han infringido la ley para cumplir con un requisito electoral", expresó.

Expedientes derivados al Ministerio Público

Por su parte, Felipe Paredes, jefe del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó a RPP que en lo que va del año han recibido 149 denuncias de afiliaciones indebidas. Ante ello, corresponderá que el Procurador del JNE derive los casos al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones.

Informó también que, tras la verificación de firmas que realiza Reniec a las fichas de afiliación de los partidos, el JNE, a través de su Procurador, ha presentado 40 denuncias ante el Ministerio Público por la figura de “firmas inválidas” [falsas]. De estas cuarenta denuncias, 30 han sido admitidas a trámite por la Fiscalía.

Paredes también sostuvo que las afiliaciones indebidas "son una realidad extendida" y "un problema de todas las organizaciones políticas", aunque "con números que varían".

Cabe recordar que son 43 partidos políticos que cuentan con inscripción y que a la fecha están habilitados para participar de las Elecciones Generales 2026.