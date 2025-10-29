Reniec sobre difusión de datos personales en Padrón Electoral: "En todos los procesos se ha cumplido con la publicación bajo los mismos parámetros"

Comunicado del Reniec sobre difusión de datos personales en el Padrón Electoral Inicial. | Fuente: RENIEC

Defensoría del Pueblo exhortó al Reniec a implementar mecanismos de protección

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la habilitación de esta plataforma virtual de consulta pública del Padrón Electoral Inicial. Mediante un pronunciamiento detallaron que existe una incongruencia entre lo que indica la Ley Orgánica de Elecciones en su artículo 203° y lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales.

"El segundo párrafo del artículo 203° de la referida Ley, modificado a partir de la Ley Nº 32264, publicada el 20 marzo 2025, dispuso que el padrón también contendrá los datos del domicilio, así como la información de la impresión dactilar, lo cual indefectiblemente resulta contrario a la protección de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, máxime si nos encontramos en un contexto de emergencia y de alta inseguridad", indicó esta institución.

La Defensoría informó también que "en su oportunidad, a solicitud del propio Reniec, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, frente a la información contenida en el padrón electoral, determinó que si bien este es público, existe restricción sobre la información del domicilio y la huella dactilar".

En ese sentido, exhortaron al Reniec a implementar mecanismos de protección necesarios para limitar la visualización de los domicilios de los ciudadanos sin restricción alguna, en resguardo al derecho fundamental a la protección de datos personales, reconocido en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución Política del Perú.

Finalmente, también exhortaron al Jurado Nacional de Elecciones, como ente rector del sistema electoral, que cumpla con "su rol de fiscalización sobre los ciudadanos votantes y los otros órganos que conforman el sistema, a fin de llevar adelante un proceso electoral debidamente contextualizado, donde se evite la divulgación de información altamente sensible que expone a la ciudadanía en general a diversos actos delictivos".