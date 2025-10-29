Reniec sobre difusión de datos personales en Padrón Electoral: "En todos los procesos se ha cumplido con la publicación bajo los mismos parámetros"

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se pronunció ante los reclamos de diversos usuarios tras la difusión de sus datos personales consignados en la Lista del Padrón Electoral Inicial, publicado por esta entidad para las Elecciones Generales 2026.
En esta plataforma aparecen los datos personales de ciudadanos como nombres completos, dirección y número de DNI. La persona que ingrese a la plataforma para revisar si sus datos están consignados correctamente en el Padrón Electoral Inicial, también puede visualizar los datos personales de quienes viven en el mismo distrito y cuyo apellido es similar.
Ante ello, el Reniec indicó que la publicación de la Lista del Padrón Inicial, vigente durante cinco días, "es un proceso legal, obligatorio y transparente, de carácter público, establecido en la Ley N.° 26859 – Ley Orgánica de Elecciones, que en sus artículos 198 y 203 dispone, entre otros, la publicación de: nombres, apellidos, número de DNI, fotografía y domicilio de los votantes de su distrito".