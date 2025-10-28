Voto digital: ¿Qué es el certificado digital del DNI electrónico y cómo revisar si está vigente?

A partir del 29 de octubre, la ONPE habilitará el registro online para que los ciudadanos de los 11 grupos priorizados para el voto digital puedan inscribirse y hacer uso de esta nueva modalidad de votación en las Elecciones Generales 2026. Para completar este registro es necesario que los electores cumplan tres requisitos indispensables: contar con DNI electrónico, recordar su clave PIN y tener actualizados sus certificados digitales.

Pero, ¿qué son los certificados digitales? Estos documentos son archivos electrónicos incluidos dentro del chip del DNI electrónico que permiten verificar la identidad de una persona cuando realiza trámites por internet, explicó a El Poder en tus Manos, el ingeniero César Rosales, subdirector de Servicios de Certificación Digital del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

"Concretamente, un certificado digital es un archivo que se graba dentro del chip del DNI electrónico en lenguaje máquina, en un lenguaje que el ser humano no lo puede interpretar o entender. Solo el chip y los softwares que interactúan con el chip lo entenderán. Este se graba de manera segura en una zona del DNI electrónico que es inaccesible. ¿Qué datos contiene este archivo? Datos básicos como nombres y apellidos de la persona para identificarla [de forma encriptada]", detalló.

De esta forma, los certificados digitales en el DNI electrónico permiten acreditar la identidad de los ciudadanos, firmar digitalmente documentos con la misma validez que una firma escrita y cifrar datos y comunicaciones electrónicas. Para ello, deberán estar vigentes, ya que tienen una duración de cuatro años. Pasado ese tiempo, los ciudadanos deberán renovarlos.

César Rosales, subdirector de Certificación Digital del Reniec, explica en qué consiste el certificado digital del DNI electrónico. | Fuente: RPP

¿Cómo saber si los certificados digitales de mi DNI electrónico están vencidos?

Para revisar la vigencia de los certificados digitales del DNI electrónico, el usuario tiene dos opciones: visitar de forma física las agencias del Reniec o ingresar a la plataforma virtual "Ciudadano Digital" de esta entidad, desde el navegador Microsoft Edge para una mejor navegación.

En la página principal visualizará el botón de "Consultar vigencia" al cual le dará clic y, posteriormente, colocará el número de su DNI y presionará el botón "consultar". Automáticamente, aparecerá un mensaje indicando la fecha en la que vencen sus certificados digitales o, en el caso contrario, si es que ya estuvieran vencidos, le saldrá el mensaje "Usted necesita actualizar sus certificados digitales".