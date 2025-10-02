Representante de Brookfield descarta que Rutas de Lima abandone el país antes de culminar liquidación

En RPP, el abogado Rafael Llano dijo también que el proceso de liquidación de Rutas de Lima tomará un “tiempo razonable”.

Rutas de Lima y sus peajes continuarán operando en el Perú a pesar de afrontar un proceso de disolución y liquidación. Así lo anunció Rafael Llano, representante legal de la multinacional canadiense Brookfield, accionista principal de la concesionaria.

En el programa Ampliación de Noticias, Llano, quien es abogado del estudio White & Case, precisó que Brookfield seguirá siendo accionista de Rutas de Lima, negando que la concesionaria abandone el país antes de que se liquide.

“Rutas de Lima va a continuar operando, va a continuar cumpliendo con sus obligaciones, con todos los representantes, con todos los acreedores, con los trabajadores, con los proveedores, etc. Esto no va a cambiar”, declaró.

Llano comentó que el proceso de liquidación y disolución tomará un “tiempo razonable”, porque también están pendientes más de 20 acciones de habeas corpus de la Municipalidad de Lima y de otras comunas.

“Muchas de esas acciones efectivamente siguen pendientes y si resultan en más cancelaciones de ingresos en otras áreas del proyecto, por ejemplo, en la Panamericana Sur, eso podría perjudicar todavía más la situación financiera de la empresa. Y eso evidentemente dificulta el proceso de liquidación que es quizás lo que está persiguiendo la Municipalidad”, indicó.

Rutas de Lima ha invertido más de 3 300 millones de soles, dice representante de Brookfield

Según comentó el representante legal de la multinacional canadiense, Rutas de Lima ha invertido más de 3 300 millones de soles en infraestructura en los tramos concesionados en la Panamericana Sur y Norte.

“Se han hecho pasos a nivel, pasos a desnivel en estos tramos. Se han hecho cruces, una serie de obras adicionales por el valor que le acabo de mencionar. Esto no fue una inversión de a gratis., todo el dinero que ha ingresado a Rutas de Lima en peajes ha sido reinvertido en la obra. Ni un sol de esta concesión ha salido del Perú”, alegó.

Así, negó las declaraciones de Wilber Medina, abogado de la Municipalidad que acusó a Rutas de Lima de haber realizado inversiones nulas en los tramos concesionados.

“Con todo respeto, es falsa la declaración de este abogado con respecto a que supuestamente no se han hecho inversiones. Ni un sol ha llegado a Brookfield, ni a los otros accionistas, por cierto”, finiquitó.