Representante de Unicef: "Hemos visto a niños escribiendo en el piso porque no tenían carpetas"

Unicef lanza campaña para mejora la educación. | Fuente: Minedu/ Difusión

La representante de Unicef en Perú, Ana de Mendoza, habló sobre la crisis educativa que atraviesa el país tras dos años en los que niñas, niños y adolescentes se han visto perjudicados al estar fuera de las aulas.

"La situación en Perú es dramática. Estamos ante una crisis educativa sin precedentes. Perú es uno de los países que ha tardado más en abrir las escuelas, dos años. Después de esta crisis, sentimos que la educación está en grave peligro", sostuvo en Ampliación de Noticias de RPP.

De Mendoza recalcó que el Perú ha sufrido una grave pérdida de aprendizaje y las altas cifras de desersión escolar que desencadenan el trabajo infantil. "Hemos retrocedido 10 años de aprendizaje en dos años", dijo.

Asimismo, recordó la falta de infraestructura adecuada y segura para los alumnos. "Hay un déficit de infraestructura muy grave, que lleva arrastrándose muchísimas décadas. El Minedu calcula que hace falta 111 mil millones de soles para poner al día a las escuelas, 7 de cada 10 no están en las condiciones que deben estar", apuntó.

Por ello, De Mendoza consideró que es importante la recaudación de dinero en la campaña Misión Imposible que impulsa Unicef, pero "es más importante que tanto que el Congreso como el Ejecutivo, como la ciudadania en general, la Iglesia y el sector privado se den cuenta que estamos ante una crisis educativa sin precedentes".

Misión Imposible

La representante de Unicef anunció la campaña Misión Imposible, que busca recaudar 2 millones de soles para que más niñas, niños y adolescentes accedan a educación segura y de calidad.



En esa línea, Ana de Mendoza contó que durante una visita a un colegio de Lima norte pudo ver a niños escribiendo sentados en el piso por falta de carpetas.

"Hemos ido a ver escuelas y hemos visto a niños escribiendo en el piso porque no tenían carpetas, aquí en Lima norte. A pesar de los docentes y directores y directoras están muy motivados, no se están encontrando con una respuesta de Estado. Estamos en una emergencia y no se ve", apuntó.