Arribo de vacunas Sinopharm. | Fuente: MINSA

Ante una eventual tercera ola prevista por las autoridades en setiembre, existe la preocupación generalizada por la vacunación masiva, que- como sabemos- depende del arribo de los lotes a nuestro país. En este contexto, surgió una polémica entre el exministro Óscar Ugarte y el ministro actual Hernando Cevallos en torno a la negociación y arribo de los lotes de vacunas.

"Una cosa es decir 'yo voy a tener 90 millones de vacunas' y resulta que la vacuna de Gamaleya nos dice que no hay fecha cuando van a llegar o que de repente con Sinopharm no vengan las vacunas. Cuando uno ve el mapa de llegada, en agosto van a llegan 8 millones. Es un volumen muy lejos del anterior Gobierno”, dijo Cevallos durante una conferencia de prensa en el Colegio Médico del Perú.



"Si no estamos vacunando más masivamente, no es porque el Ministerio se guarde las vacunas, es porque no hay un stock de vacunas. Las vacunas no se consiguen en 15 o 20 días. Hay una demanda internacional que supera la oferta de los laboratorios. Lo real y concreto es que estamos trabajando y haciendo todas las gestiones para que lleguen más al país", añadió.

Las aclaraciones de Ugarte

Ante esta versión, el exministro Ugarte ratificó que el gobierno del presidente Francisco Sagasti ha dejado firmados contratos por 98 millones de dosis de vacuna. Dijo que, en el mes de agosto, está programada la llegada de 8 millones de vacunas. Las vacunas corresponden a dosis de Pfizer, Sinopharm y a, a través de Covax Facility.



Según el ministro Ugarte, con el arribo de vacunas se requiere de una gestión permanente de más alto nivel, entre ellos el de Cancillería.

De acuerdo con Ugarte, la gestión de vacunas involucra un contacto permanente con los representantes de Perú en Estados Unidos, Ginebra, entre otros países. “Para eso sirve la Cancillería. Es un actor importante, nuestro embajador en EE.UU. también era el representante ante las empresas como Pfizer”, indicó.



A consideración de Ugarte, en las últimas dos semanas la Cancillería estuvo con “otra agenda”. “Creo que hay retomar la acción […] Es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Cancillería”, dijo.

El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga criticó al Gobierno al considerar que Béjar no atendió este tema. “Se olvidaron de las gestiones para cumplir el cronograma. Lo que se quiere es que hagan su trabajo sectorial”, indicó.

La versión de Cevallos

Posteriormente, el ministro Cevallos dijo en RPP que en el Ejecutivo tenían “metas más ambiciosas” en agosto, debido a que encontraron que el porcentaje de población vacunada todavía era baja. “Era nuestra preocupación, pero acá no hay escasez de vacunas”, dijo.



Dijo que en las dos semanas que tiene el nuevo Gobierno, han conversado con representantes de los laboratorios como Moderna, Pfizer, Sinopharm y Gamaleya. “No es que no se han hecho gestiones, hemos conversado con distintos laboratorios”, dijo.



Asimismo, dijo que es el vicecanciller quien es el que está encargado específicamente el tema de la negociación y llegada de las vacunas. “Está cubierto. Esperemos que se mantenga el ritmo de la llegada de vacunas”, sostuvo.



Por su parte, el exministro de Salud Víctor Zamora indicó que la razón del retraso que hubo con un lote de Sinopharm se debió al brote que surgió e China. “Eso ha impedido que cumplan con la entrega de su vacuna, porque están privilegiando a su población”, señaló.



Asimismo, dijo que el mercado internacional de vacunas puede volverse complicado tras el anuncio progresivo de países, como Estados Unidos, que aplicarán una tercera dosis de Pfizer. “El mercado internacional está movido y relaciones exteriores tiene que jugar un rol para ver eso”, dijo.

